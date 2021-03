FC Dordrecht wint door goal Musaba bij Jong PSV en stuurt rode lantaarn weer richting Den Bosch

FC Dordrecht heeft dinsdagavond in Eindhoven met 0-1 gewonnen bij Jong PSV. Richie Musaba zorgde na ruim een halfuur spelen met een prima actie voor de uiteindelijk enige treffer. Daarmee geeft Dordt de laatste plaats in de eerste divisie ook weer over aan FC Den Bosch.

In het eerste halfuur van de wedstrijd kreeg de ploeg van trainer Jan Zoutman al een paar aardige mogelijkheden. Zo miste Naoufal Bannis een grote kans en voorkwam Jong PSV-doelman na ruim twintig minuten spelen een Dordtse openingstreffer.

Die kwam er ruim tien minuten later alsnog. Na een goede dribbel langs verschillende tegenstanders schoot Musaba de bal uiteindelijk knap in de linker bovenhoek. Met die goal was het verhaal van de eerste helft uiteindelijk wel geschreven.

Sterke Bossin

Na rust kregen beide ploegen verschillende mogelijkheden op een treffer en mocht FC Dordrecht doelman Liam Bossin danken. De Ierse Belg had een aantal uitstekende reddingen in huis en voorkwam daarmee een gelijkmaker van de jonge Eindhovenaren.

In de absolute slotfase werd Jong PSV nog een aantal keer dreigend, maar tot een gelijkmaker kwam het niet tegen het sterk verdedigende FC Dordrecht. Scheidsrechter Joey Kooij floot eindelijk na 96 minuten voor het laatst, waarmee FC Dordrecht drie punten bij kon schrijven. De Dordtenaren hebben nu 21 punten uit 27 wedstrijden en geven de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie over aan FC Den Bosch.

Jong PSV - FC Dordrecht 0-1 (0-1)

33' Richie Musaba 0-1

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Muringen, Pugliese (78' Vliet), Bliek, Poll; Schuurman, Jansen, Silva, Musaba; Agrafiotis (87' Suray), Bannis