Vitamine D: extra slikken tegen corona of niet?

Moeten we nu wel of niet extra vitamine D slikken? Een groep experts roept al een tijdje dat vitamine D ervoor kan zorgen dat de kans dat je corona krijgt kleiner is. En als je het toch oploopt, zou de infectie minder zijn. Maar volgens de Gezondheidsraad zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona. Jeannette Caljouw, huisarts in Ridderkerk en gezondheidsexpert bij Rijnmond, sluit zich daarbij aan.

"Ik ben het eens met de Gezondheidsraad . Er zijn aanwijzingen dat het slikken van vitamine D goed is voor de weerstand, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen meer last hebben van corona als ze het niet slikken. Als je weinig buiten komt en weinig beweegt, heb je ook een laag vitamine D-gehalte. De groepjes waar ze nu onderzoek mee hebben gedaan, zijn te klein."

Belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht, maar het zit ook in voedingsmiddelen als vette vis, vlees en eieren. De belangrijkste tip van de Ridderkerkse huisarts is dan ook: ga naar buiten. "Je bouwt in de zomer veel op, dus dan leg je een voorraadje aan. Maar als je zorgt dat je iedere dag tussen 11:00 uur en 15:00 uur een half uurtje buiten bent, bouw je ook in de winter vitamine D op. Buiten bewegen is gezond, dus dat werkt ook hier voor."

Smoesjes dat het regent of koud is, gaan voor haar niet op. "Daar smelt je niet van. Het is voor iedereen te doen, een half uurtje naar buiten. Maar het vraagt wel een stukje motivatie."

Zwangere vrouwen en jonge kinderen

Toch zijn er groepen waaraan wél wordt geadviseerd om extra vitamine D te slikken. Niet zozeer vanwege de weerstand, maar vooral ook voor het versterken van de botten. Vitamine D zorgt namelijk voor het opnemen van calcium, waardoor je sterke botten houdt. Caljouw somt de groepen op die ook door het Voedingscentrum worden aangeraden om extra vitamines te slikken: "Kinderen tot 4 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen boven de 50 jaar, mannen boven de 70 en iedereen met een getinte huid."

Of je die vitamines haalt bij een drogisterij of apotheek, maakt volgens de huisarts niet uit. "Het enige dat je vaak ziet, is dat de duurdere vitamines makkelijker in te nemen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld gladdere of kleinere tabletjes. Maar wat erin zit, is hetzelfde."