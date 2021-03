Weer van vandaag: nat en véél wind

Vandaag is er veel bewolking en vanmiddag vanuit het noordwesten regen. Het wordt zo'n 7 of 8 graden. De zuidenwind is (vrij) krachtig.

Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen en (vrij) krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit levert mogelijk windstoten op van 75 km/u. Het wordt 7 graden.

Morgen krijgen we zon, wolken en een paar buien. Het wordt zo'n 11 graden. De zuidwestenwind is krachtig tot stormachtig met windkracht 6 tot 8. Er komen windstoten tot 100 km/u voor.

Vooruitzichten

In de dagen tot en met zondag is het weer wisselvallig met geregeld regen of buien. Af en toe schijnt de zon ook even. Tot en met het weekend staat er voor elke dag veel wind op het programma met windstoten tot 75-80 km/u.