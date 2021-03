Hennepkwekerij ontdekt bij brand in flat Vlaardingen

De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een hennepkwekerij ontdekt. Dit gebeurde bij een brand in een flat aan de Eksterlaan in Vlaardingen.

De brandweer werd rond 04:00 gealarmeerd dat er brand was op de derde verdieping. Dat vuur was vrij snel uit.

Controle in hele flat

Bij een controle in de flat is de hennepkwekerij ontdekt. Maar het is niet duidelijk of de planten in het appartement stonden waar de brand was. Dat kon een woordvoerder van de brandweer niet zeggen. Ook is iemand gecontroleerd op rookintoxicatie door het ambulancepersoneel.

Verder brandde bij de brand veel plastic. De hele flat, die negen tot tien verdiepingen is daarom gecontroleerd of er niks brandde, maar dit was niet het geval.

De politie is een onderzoek gestart.