Stiekem buiten, lopen met de hond of maaltijden bezorgen: deze mensen zijn na de avondklok nog op straat

Op zaterdag 23 januari voerde de Nederlandse overheid de avondklok in. Niemand mag tussen 21:00 uur en 04:30 uur naar buiten toe zonder een geldige reden of werkgeversverklaring. Deze mensen gingen na het ingaan van de avondklok toch naar buiten en vertellen op de Oudedijk in Rotterdam waarom.

Waarom ben je nu nog buiten?

Een maaltijdbezorger laat met een glimlach zijn twee velletjes zien: een eigen verklaring en een werkgeversverklaring. Die zitten veilig opgeborgen in zijn borstzak. Na negenen mag hij nog op pad om Turkse gerechten te bezorgen. "Gewoon lekker Turks eten", glimlach hij.

Wanneer de maaltijdbezorger zijn autodeur dichtslaat, probeert een man vlug er tussendoor te glippen. Maar hij wordt toch gezien door de verslaggever. "Ik probeer een beetje uit het zicht te blijven", geeft de man toe. Hij is onderweg van zijn vriendin in De Esch naar zijn huis in Schiedam. Zonder papieren én tijdens het ingaan van de avondklok. "Ik ben nog aan het puzzelen hoe ik thuis ga komen."

"Het voelt een beetje als een jongesboek." Schiedammer is zonder papieren buiten tijdens de avondklok

Uiteraard mogen mensen met een hond wél naar buiten. Zo mag een mevrouw in alle rust met haar trouwe viervoeter buiten lopen. "Heerlijk, het mag van mij altijd zo blijven dat er weinig mensen op straat zijn", zegt ze. De vrouw geeft toe één keer te zijn aangesproken door de politie tijdens de avondklok. "Maar dat was omdat de hond los liep", lacht ze.

De Oudedijk in Rotterdam-Kralingen is verlaten na het ingaan van de avondklok. Tekst gaat verder onder de foto.

Ze denkt dat veel mensen zich aan de avondklok houden. "Er zijn wel uitzonderingen. Jongelui bijvoorbeeld. Die stappen stiekem nog in de auto", merkt ze op.

Een man is op weg naar huis van zijn klantafspraak. Hij heeft zojuist een gesprek gehad over een hypotheek, bij medici thuis. Zijn avondklokpapieren heeft hij digitaal bij zich. "Ik moet zeker vaak na 21:00 uur nog op pad. Zij werken overdag. Dan ga ik 's avonds bij hen langs." Even later komt toevalligerwijs een arts van een chirurgieafdeling op een deelscooter langs gereden. Zijn werk liep iets uit, vandaar dat hij nog over de Oudedijk scheurt. "Ik heb ze bij me hoor", zegt de chirurg, terwijl hij de papieren uit zijn binnenzak haalt.

Ben je wel eens gecontroleerd tijdens de avondklok?

Tijdens zijn werk komt de maaltijdbezorger wel eens politie tegen. "Soms word ik gecontroleerd, maar dat gebeurt niet elke dag", vertelt hij. De politie gaat netjes met de man om, zegt hij. "Ze vragen dan om de verklaringen en mijn rijbewijs. Dat is alles."

Ook de hypotheekmedewerker is vaak buiten tijdens de avondklok. Niet alleen voor zijn werk, maar ook om zijn hond uit te laten. "Ik ben niet één keer gecontroleerd. Mijn hond laat ik echt elke dag uit", zegt de man.

Op de terugweg naar huis, kwam de chirurg een politiewagen tegen. "Maar die deed niks. Tijdens mijn avonddienst, een poosje geleden, kwam ik ook al twee keer politie tegen. Maar toen gebeurde er ook niks. Ze zullen ongetwijfeld ook iets anders te doen hebben."

Hoe vind je het om nu buiten te lopen?

Wanneer de mensen geconfronteerd worden met de vraag hoe het voor hen voelt om (met geldige papieren) buiten te zijn, halen zij hun schouders op. "Al was ik net met iemand aan het bellen. We waren aan het bespreken hoeveel mensen ik was tegengekomen. Dat viel eigenlijk best wel mee", zegt de chirurg.

De Schiedammer, die dus zonder officiële papieren de regels overtreedt door buiten te lopen tijdens de avondklok, vindt het spannend om buiten rond te lopen. "Ik moet wel doorgaan, het wordt een soort karaktertest. Het voelt een beetje als een jongensboek."