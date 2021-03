Voedselbank zag vorig jaar meer mensen uit Rotterdam langskomen

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink gestegen. In totaal maakte 37.311 huishoudens (zo'n 93 duizend mensen) eind vorig jaar gebruik van de Voedselbank, een stijging van 7,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste stijging is te zien is Rotterdam en Noord-Holland.

Het aantal kinderen tot en met 17 jaar dat voedselhulp kreeg steeg zelfs met 9,3 procent: tot 36.858 huishoudens.

De coronacrisis wordt gezien als oorzaak van de landelijke stijging. Al zijn per regio wel grote verschillen te zien.

De grootste stijging is onder meer in Rotterdam, terwijl in mei vorig jaar de Rotterdamse Voedselbank nog een positieve uitzondering was op landelijke trends. Toen was het aantal mensen dat gebruik maakte van de Voedselbank landelijk gestegen met 5 procent tot 93 duizend. Rotterdam sprong daarbij niet boven het gemiddelde uit.

In totaal hebben alle 172 voedselbanken vorig jaar 160.500 mensen geholpen. In 2019 ging het om 151.000 mensen.

Schaamte overwinnen

Volgens de Voedselbank blijft er werk aan de winkel, vooral op het gebied van schaamte. Want, zeggen zij, het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen, is groter dat de groep die de Voedselbank nu helpt. Volgens hen is schaamte nog steeds de meest genoemde reden om niet aan

te kloppen voor voedselhulp.

In december 2020 is de Voedselbank daarom een campagne gestart: 'Niks om je voor te schamen'.