Geen tijd voor inwerken: deze 'coronabazen' stortten zich midden in de crisis op hun nieuwe taak

Rustig inwerken was er niet bij en sommige teamleden kennen ze na maanden nog steeds alleen maar van het scherm. Caren Frentz van de veiligheidsregio en GGD'er Cees Vermeer begonnen midden in de coronapandemie aan hun nieuwe baan. Hun opdracht: Zuid-Holland-Zuid door de crisis loodsen.

In de woonkamer van Caren Frentz staat een brandweerwagen. Het glanzende miniatuurtje heeft een mooie plek op een plank aan de muur. "Gekregen van mijn vader, brandweerman in hart en nieren", vertelt de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Frentz senior leeft helaas niet meer, maar het brandweervirus gaf hij door. Dochter Caren was letterlijk op weg naar een loopbaan in de hotelsector, maar nam een andere wissel: ze werd brandweervrouw. In de trein op weg naar het Hilton Hotel zag ze de doorslaggevende vacature.

"Ik werd uiteindelijk officier bij Korps Haaglanden. In die regio maak je wel het één en ander mee", zegt Frentz met gevoel voor understatement. "Daar heb ik mijn helicopterview ontwikkeld. Rustig blijven analyseren. Soms echt even nadenken voor je in actie komt. Dat komt nu goed van pas."

Toen Frentz afgelopen winter solliciteerde bij de veiligheidsregio was er nog geen vuiltje aan de lucht. Maar op de avond voor haar eerste werkdag barstte de bom. Het coronavirus kwam haar regio binnen.

Achtbaan

Cees Vermeer wist wel waar hij aan begon toen hij op 1 september startte als hoogste functionaris bij de GGD Zuid-Holland Zuid. Althans, dat wist hij in grote lijnen. "Corona leek in de zomer een langzaam aflopende zaak. Ik zat er nog maar net en de tweede golf barstte los. Inwerken en rustig kennis maken is er dan niet bij. Vanaf dag 1 was het één grote achtbaan. De besmettingscijfers liepen elke dag verder op."

Twijfelen aan zijn overstap als hoogste ambtenaar van de gemeente Breda deed hij niet. "Ik ben echt een overheidsmanager. Ik wil met de vraagstukken van de samenleving bezig zijn. En wat speelt er nu meer dan corona?"

Ook Vermeer heeft een jeugd gehad die hem drijft in zijn dagelijks werk. "Ik groeide op in de Dordtse Bleijenhoek, een buurt van armoede, prostitutie en gezondheidsproblemen. Ik herinner me een huis zonder dak. Daar woonde iemand en liep het water gewoon naar binnen als het regende. Het raakte me als kind. Ik wilde er wat aan doen, ik wilde burgemeester van Dordrecht worden."

Al doende leerden Frentz en Vermeer hun teamleden kennen. Frentz: "Bij een crisis moet je kunnen terugvallen op een team waarbij je elkaar goed kent. Dat was nu dus niet het geval, ik kende nog vrijwel niemand in de organisatie. Ik dacht wel even: oké, hoe doe je dat, een crisis managen als je elkaar niet goed kent?"

Zowel bij Vermeer als Frentz bleek: in crisistijd verloopt de 'integratie' razendsnel. "Het was meteen aan boord en meedoen." Cees Vermeer: "Het is bizar, maar nog steeds heb ik een groot deel van de organisatie alleen via Microsoft Teams gesproken. Maar het werkt."

'Het is soms wel zwaar'

De GGD-directeur zei het afgelopen jaar met regelmaat tijdens interviews dat de zorg al bijna een jaar 'een marathon loopt'. Maar hoe ervaart hij de uitputtingsslag zelf? "Het scheelt dat ik al wat ouder ben. Dan laat je de dingen toch makkelijker van je afglijden. Zwaar is het soms wel, met regelmatig dagen van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. En daarna even ter ontspanning een rondje buiten is er dan niet meer bij vanwege de avondklok."

Om toch uit te waaien fietst hij zo vaak als hij kan van woonplaats Rotterdam naar het GGD-hoofdkwartier in Dordrecht. "Bewegen is in zo'n situatie het beste dat je kunt doen."

Het was een 'enorm' leerzaam jaar, zegt directeur Caren Frentz van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, een gebied met ongeveer een half miljoen inwoners. "Ik heb heel veel geleerd. Ook over mezelf, dingen waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. Op sommige momenten écht geduldig kunnen zijn. Even achter de troepen aanlopen in plaats van voorop te willen staan. Kijken hoe de situatie uitpakt."

Terugkeer naar oude leven

Ze kijken allebei uit naar de terugkeer naar het oude leven. Frentz: "Op een goede manier afscheid nemen van de mensen die het afgelopen jaar vertrokken zijn. Met een feest, een glaasje, een barbecue en een goed gesprek. Waarbij we de verbinding weer herstellen op het sociale vlak."

Ook GGD-directeur Vermeer heeft een grote wens voor de nabije toekomst: "Snel weer lekker naar het terras. Zeker als er straks weer mooie dagen aankomen."