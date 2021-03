Podcast Sparta: 'We zijn veilig, mede dankzij geweldenaar Okoye'

Een vrolijke en extra lange Podcast Sparta vandaag. Ruud van Os en Anton Slotboom dansen bij presentator Frank Stout nog net niet de polonaise, maar zijn er wel van overtuigd dat Sparta veilig is. 'Hartstikke knap dat dit twee jaar op rij lukt.'

De stemming is uitermate positief op deze woensdagochtend. Mede dankzij Maduka Okoye, de doelman van Sparta die een dijk van een wedstrijd keepte. "Hij is echt een geweldenaar. Alleen ik vrees dat hij volgend jaar niet meer bij ons speelt", denkt Van Os. "Hoe hij ook heerst door de lucht...echt genieten. Sparta heeft eindelijk weer eens een goede keeper. Eentje die volgens oude supporters in het rijtje kan komen van Pim Doesburg en Jan van Beveren", overdrijft Slotboom wellicht een beetje.

Niet genieten

Toch viel er ook in Venlo weinig te genieten qua veldspel. Van Os: "Je moet wel een heel grote supporter zijn van Sparta of VVV als je dit 90 minuten hebt bekeken. Maar ook de ploegen om hen heen spelen voetbal dat niet om aan te zien is."

Afgelopen vrijdag vond ook ESPN-analist Gertjan Verbeek dat Sparta totaal het publiek niet vermaakte. Aanvoerder Adil Auassar diende hem direct op repliek op een manier die door sommige supporters als onbeschoft werd ervaren. Slotboom deelt die mening niet. "Hij zei toch niks verkeerds? Ik hou wel van mensen met een rauw randje. Auassar en Verbeek hadden allebei gelijk."

Van Os trekt het graag breder. "Zijn clubs als Sparta alleen maar opgericht om ieder jaar te handhaven? Nee toch zeker? Je wil ook vermaakt worden. Ook al stond ik ook te juichen na die lelijke wedstrijd in Venlo."

