Wiljan Vloet neemt na 3 jaar afscheid als directeur van Roparun

Wiljan Vloet heeft aangekondigd te stoppen als directeur van Roparun. Hij wordt de nieuwe directeur van de Westerschelde Ferry, het fiets- en voetveer tussen Vlissingen en Breskens in Zeeland. Per 1 mei start hij daar.

De organisatie laat weten dat Vloet een andere kijk heeft op de koers en structuur van de Roparun. In goed overleg is daarom besloten om afscheid te nemen.

Vloet, de oud-trainer van onder meer Sparta, heeft zich in de afgelopen drie jaar ingezet als directeur voor Roparun. In 2018 trad Vloet in dienst als directeur bij de evenementenorganisatie.



De Roparun is ontstaan als estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam. Dit jaar heeft de route de start en finish in Zuid-Limburg.