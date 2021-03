Financiële hulp voor Rotterdammers die door coronacrisis geen vaste lasten meer kunnen betalen

Rotterdammers die door de coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, krijgen hulp van de gemeente. Ze komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 750 tot 1500 euro. De zogeheten Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gaat in vanaf 15 maart.

Het gaat om Rotterdammers die kunnen aantonen dat ze door corona in één jaar minimaal een kwart van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt. Met tot gevolg dat ze een lager inkomen hebben en moeilijk de noodzakelijke lasten kunnen betalen. Het bedrag wordt in een keer overgemaakt.

Voor de regeling maakt het niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is. Wel zijn er aan aantal andere voorwaarden aan verbonden. Zo moet je onder meer in de gemeente Rotterdam wonen, 18 jaar of ouder zijn en geen huurtoeslag, woonkostentoeslag of AOW ontvangen.

'Een mooi eenmalig geldbedrag'

"Veel Rotterdammers hebben vanwege de coronamaatregelen minder inkomsten door verlies van werk en daardoor geldzorgen", zegt wethouder Michiel Grauss van armoedebestrijding en schuldenaanpak. "We zien alleen dat zij zich nog niet melden voor schuldhulp en daar maak ik mij zorgen over. TONK is een mooi eenmalig geldbedrag."

Grauss zegt dat de gemeente voor de mensen voor wie TONK nog niet voldoende is ook hulp kan bieden bij andere financiële problemen en schulden. "Als dat wenselijk is."

Regeling meerdere keren uitgesteld

De TONK-regeling werd eind vorig jaar aangekondigd, omdat nog steeds mensen buiten de boot vielen voor de reeds bestaande pakketten voor zelfstandigen en bedrijven. Daarop is deze regeling ingevoerd.

De ingangsdatum is een paar keer uitgesteld. In eerste instantie zou deze in februari zijn, maar werd toen uitgesteld naar 1 maart. Maar ook toen gingen de loketten in onder meer Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht - de steden waar naar verwachting de meeste mensen een aanvraag willen indienen - nog niet open.