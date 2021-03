Deze drie mannen helpen mee de 80 jaar oude roltrappen van de Maastunnel op te knappen

De 43 meter lange roltrappen in de Maastunnel zijn uniek, omdat er wereldwijd niet veel complete houten roltrappen meer zijn. Ze zijn toe aan vervanging."De tachtig jaar oude trappen maken deel uit van de grote opknapbeurt van de Maastunnel", vertelt Rijnmondverslaggever Suzanne Mulder die - steeds achteromkijkend voor haar eigen veiligheid - in de kelderruimte staat aan de noordzijde. Want om de haverklap passeert er een grote steekwagen, vol met houten trapdelen.

"Eigenlijk zijn alleen de bovenplaten van de roltrappen hout. Wat eronder zit, is een stalen frame. Maar het ziet eruit alsof het een houten roltrap is", legt projectleider Alex Gellweiler uit.

Renovatie roltrappen

De kelderruimte staat vol met verschillende onderdelen, die nodig zijn voor de grondige renovatie van de roltrappen. Gellweiler vertelt dat de monumentale status van de tunnel ervoor zorgt dat de zoektocht naar passende onderdelen en leveranciers niet altijd even makkelijk was. "We zijn echt op zoek naar wat nog past bij het monument, wat we nog kunnen krijgen en of er nog leveranciers zijn."

Een voorbeeld zijn de tredeplanken mét loopwielen. Die wielen waren van bakeliet, maar na tachtig jaar zijn die inmiddels versleten. Dus daarvoor moesten nieuwe worden uitgekozen. "En dat is een heel lange zoektocht geweest", vertelt Gellweiler. "Want bakeliet wordt vandaag niet meer gemaakt, maar vanwege de monumentale status waren we wel op zoek naar een vergelijkbaar bakelieten-wiel."

De zoektocht duurde lang, heel lang. En leverde uiteindelijk niet het kwaliteit wiel op die ze hadden gehoopt. "Daarom zijn we voor dit onderdeel afgeweken en zijn we gegaan voor de juiste kwaliteit. Want die wielen vormen een essentieel onderdeel van de roltrappen en moeten weer tachtig jaar mee, net zoals de oude bakelieten-wielen uit 1942."

Dus is een contract gesloten met een Duitse leverancier. Die voorziet de roltrappen van 7 duizend nieuwe wielen.

'Zij kennen elk moertje en boutje'

Gellweiler werkt nu twee jaar aan het project, maar heeft monteurs om zich heen die al dertig jaar meelopen. Zij kennen de roltrappen op hun duimpje, vertelt hij. "Die kennen elk moertje en boutje en weten precies wat speelt met de roltrappen."

Naast de roltrappen, krijgen ook de RVS-schopplaten aan beide kanten van de treden een likje verf. Die moet de look en feel van het verleden terugbrengen (RVS bestond nog niet in 1942). En de originele kam-platen - "de plaat die je onderaan ziet voordat je de roltrap opgaat" - met het logo van de Berlijnse fabrikant Flohr worden ook gereconstrueerd. Want dat bedrijf bestaat niet meer.

Het meest ingrijpende aan de opknapbeurt vindt Gellweiler dat je alle treden eruit moet halen én er weer in moet bouwen. "Dat is noodzakelijk om de restauratie tot een goed einde te brengen."

Uniek

Op dit moment worden de twee roltrappen aan de noordzijde onder handen genomen. Dat werk is bijna afgerond. Daarna zijn de twee roltrappen aan de zuidoever aan de beurt. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind april zijn afgerond.