De matchwinner van PSV-Feyenoord in 2004 is tegenwoordig president van de Poolse VVCS

Ebi Smolarek is al een tijd geen voetballer meer. De voormalig aanvaller van Feyenoord is al twee jaar de president van de Poolse VVCS, de spelersvakbond. De matchwinner van PSV-Feyenoord uit 2004 zit dus zeker nog volop in de voetballerij.

Als we contact leggen met de Pool, die ook 47 interlands speelde, gaat het natuurlijk al snel over de wedstrijd die komende zondag ook op de agenda staat. Hij staat voor altijd in de geschiedenisboeken als de speler die de editie op 14 maart 2004 besliste met het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Het was een bijzondere middag," blikt Smolarek vijftien jaar later terug. "Ik was nog jong, je scoort, je maakt de winnende. Dat was zeker heel speciaal. Thomas Buffel ging op de keeper af en schoot tegen hem aan, toen kwam de bal bij mij. Ik weet niet meer in welke hoek ik schoot, maar wel dát ik gescoord heb. Ik liep naar de hoek met de fans, daar is een mooie foto van gemaakt."

De goal van Ebi Smolarek bij PSV - Feyenoord op 14 maart 2004



"Ik heb wel meer mooie wedstrijden gespeeld. Je debuut is speciaal. Winnen van Ajax bij mijn eerste basisplaats. De Champions League spelen. UEFA Cup winnen. Veel leuke wedstrijden gespeeld. Tegenwoordig kijk ik niet meer elke wedstrijd live, maar de uitslagen zie ik natuurlijk elke week voorbij komen. Feyenoord kan nog tweede worden, in voetbal is alles mogelijk, maar dan moeten ze nu een goede serie neerzetten. En in elk geval winnen in Eindhoven. Ik denk dat het kan."

President van de spelersvakbond in Polen

Sinds begin 2019 is Ebi Smolarek dus de voorzitter van de VVCS in Polen en behartigt hij de belangen van de contractspelers in zijn land. "Ik heb eerst gekeken of het wel bij mij past. Dit kwam op mijn pad en ik vind het heel interessant werk."

De Poolse spelersvakbond is ooit ontstaan als initiatief van zijn vader Wlodi. Het maakt zijn huidige functie extra bijzonder. "Mijn vader had in het laatste jaar een probleem met zijn contract en de VVCS heeft hem geholpen. Daarna heeft hij met een vriend (Marek Pieta red.) het ook opgezet in Polen. Mijn vader en Marek Pieta zijn al een tijd overleden maar toen zijn dochter vroeg of ik het werk wilde voortzetten, hoefde ik niet lang na te denken. Misschien ziet mijn vader het wel en vindt hij het prachtig, je weet het nooit."

Discussie over loonoffers

Ook in Polen hakt de coronacrisis er hard in en ook de Poolse voetbalclubs moeten de eindjes aan elkaar knopen. "Over heel de wereld is de nood hoog, ook in Polen. Veel spelers leveren salaris in, al was dat wel een moeilijke kwestie. Sommige spelers accepteren het en sommigen niet. Daar spelen veel factoren in mee en dat is niet in vijf minuten uit te leggen."

Het is een herkenbaar én actueel verhaal, want ook bij Feyenoord was er discussie rondom een tweede loonoffer. Niet alle selectiespelers willen er opnieuw aan meewerken. Smolarek kijkt er vanuit zijn rol genuanceerd naar: "Ik weet dat dit bij Feyenoord ook zo speelt en ik snap dat supporters vinden dat spelers makkelijk in kunnen leveren. Ik ben zelf ook supporter dus ik begrijp het heel goed. Niet iedereen zal het begrijpen, maar er spelen meerdere factoren mee in zo'n discussie. Ik sta ook aan de andere kant en zie hoeveel werk het is en hoe lastig regels soms zijn. Uiteindelijk draait het voor de vakbond om de spelers en moet je altijd proberen om een compromis te sluiten."