75 jaar lid van een voetbalvereniging: ‘Vroeger stonden we op het veld met mijnwerkersschoenen'

In een knollenveld de schapenkeutels ontwijken. En dat terwijl je een voetbalwedstrijd speelt. Henk Roerade heeft het allemaal meegemaakt vroeger. Dit jaar is hij 75 jaar lid van voetbalvereniging TransvaliaZW.

Nog steeds doet hij klusjes op het terrein. 'Hand en spandiensten’ noemt hij ze. Vanmiddag loopt hij met de grasmaaier over het veld. “Vergeleken met vroeger ziet dit eruit als een biljartlaken.” De afgelopen tijd was hij weinig op de vereniging want corona. Nu hij is gevaccineerd wil hij vaker langskomen.

Af en toe bonje

De afgelopen 75 jaar heeft hij veel wijsheid vergaard. Hij vergelijkt de woordenwisselingen die hij op de vereniging had met een thuissituatie. “Net als thuis heb je hier ook wel eens bonje.” Volgens de meneer Roerade is het dan zaak om die bonje samen aan te pakken. “Het moet uitgesproken worden."

Erwin Saarloos is voorzitter van TransvaliaZW. Hij zegt dat meneer Roerade een stille kracht maar ook een icoon is voor de club. “Het is een uniek feit dat Henk nog deel van ons uitmaakt. Hij is een voorbeeld voor alle andere leden. Hij heeft goede en slechte tijden met de vereniging meegemaakt en altijd trouw geweest.”