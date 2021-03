Politie op de stoep na videoclip met vuurwapens op YouTube

De politie Rotterdam heeft woensdag vijf jonge Rotterdammers aangehouden omdat ze een muziekvideo hebben gemaakt waarin vuurwapens te zien zijn. In het filmpje op YouTube dragen de jongeren bivakmutsen en rappen ze volgens de politie beledigende en bedreigende teksten naar rivaliserende groepen.

Agenten hebben in de vroege ochtend huiszoekingen gedaan in de wijken Kralingen, Crooswijk en Prins-Alexander. Ze vonden daar messen en vuurwapens en hebben vijf verdachten aangehouden. Drie van hen zijn minderjarig, de anderen zijn 18 en 25 jaar.

Of de vuurwapens echt zijn, wordt nu onderzocht. Op basis van de video had de politie in ieder geval genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat het om echte vuurwapens ging, zegt een woordvoerder.