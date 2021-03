Jongen (15) en man (48) opgepakt met bijna 100 kilo heroïne en 180.000 euro in huis

Een vijftienjarige jongen en een man van 48 jaar uit Hoogvliet zijn maandag aangehouden in een drugsonderzoek van de politie. In het huis van de verdachten is 96 kilo heroïne gevonden samen met 180 duizend euro contant geld.

De politie kreeg een tip over de aanwezigheid van drugs in het huis. Bij de doorzoeking werd een grote hoeveelheid heroïne en geld in beslag genomen. De schuur van de woning was speciaal ingericht voor het versnijden van de heroïne.

De drugs is door de politie vernietigd. Beide verdachten zijn verhoord. De vijftienjarige jongen is daarna vrijgelaten. De 48-jarige man zit nog vast en verschijnt donderdag voor de rechter-commissaris.