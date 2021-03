Nourdin El Ouali, fractievoorzitter van NIDA over Rotterdam, de islam en de gooi naar de Tweede Kamer

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Weet jij al wat je stemt? In de aanloop daarnaar toe spreekt Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wat zijn hun plannen voor onze regio? Woensdag is de lijsttrekker van NIDA (en oud-raadslid voor GroenLinks in Rotterdam) Nourdin El Ouali aan het woord.

NIDA bestaat al zeven jaar maar is tot nu toe vooral actief geweest in Rotterdam en later ook in Den Haag en Almere. De partij doet voor het eerst een gooi naar de Tweede Kamer.

geboren en getogen in Rotterdam

"Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, dat gaat mee naar Den Haag en niet in de laatste plaats: de tien jaar ervaring die ik in de Rotterdamse politiek heb opgedaan, neem ik mee", zegt El Ouali over zijn droom om in de Tweede Kamer te komen. "Als er een leerschool is, is het de Rotterdamse daad wel. Als het gaat om de maatschappelijke vraagstukken, budgetten en de wijze waarop je dingen voor elkaar moet krijgen, doet deze stad nergens voor onder. Ik heb de eer gehad om een paar keer genomineerd te worden als de beste politicus van de stad en ik heb zelfs één keer gewonnen. Dat heb ik te danken aan Rotterdam en de Rotterdamse raad."

Ministerie van mens- en geloofwaardigheid

"We zouden graag een ministerie in het leven willen roepen die al het beleid op geloofwaardigheid en menswaardigheid toetst op onze grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Zo voorkom je dat het beleid daar haaks op staat. Het zorgt er ook voor dat er geen doelverschuiving plaatsvindt. Het ministerie moet een soort tegenhanger van het ministerie van Financiën worden. We vinden dat nu alles gedomineerd wordt vanuit dat ministerie. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de studiefinanciering. Dat was een boekhoudersverhaal en er was geen oog voor het ontwikkelen van talent. Het geloofwaardige zit hem in nakomen van dingen die je belooft."

Islamitische grondslag

NIDA is een partij met een islamitische grondslag. Wat doet die partij anders dan een partij die niet uitgaat van een religie? "Dat is ons onderscheidend vermogen, een nieuwe visie die we introduceren", zegt El Ouali. "Die visie raakt aan alle beleidsterreinen. Het loopt prima in pas met onze democratische rechtsstaat. Die omarmen we graag. We doen niet zozeer wat populair is, maar datgene wat juist is. Daar heb je ethiek voor nodig en ethiek is het domein van levensbeschouwing. En in ons geval gebruiken we de islam als inspiratie."

Moeten we dan denken aan de invoering van de sharia? "Er zijn veel misvattingen over überhaupt wat de sharia is en of je dat wil invoeren", zegt El Ouali. "We kunnen prima invulling geven aan onze idealen binnen de democratische context. We laten ons inspireren door de islam, maar de sharia is ook geen wetboek, het is een woord dat 'de weg naar het goede' betekent."

DENK

Een andere partij die snel vergeleken wordt met NIDA is DENK. Zijn er wel verschillen tussen de twee? "NIDA bestaat om te beginnen langer dan DENK, maar die partij is wel eerder dan NIDA landelijk gegaan. DENK is ontstaan nadat twee leden zich afscheidden van de PvdA. NIDA is op eigen kracht ontstaan en daar heb je meteen een van de verschillen. DENK definieert zich ook als seculier, onze partij is door de islam geïnspireerd. We bedrijven politiek op een andere manier. Wij zijn ook beter in staat om coalities te smeden, maar er zijn hier en daar ook raakvlakken, maar dat geldt voor elke partij."

Nul zetels

In de peilingen staat de partij er niet zo goed voor. Als de voorspelling uitkomt, haalt de partij de Kamer niet. "Dat klopt", zegt El Ouali. "Maar dat is wel de rode draad als je kijkt naar het bestaan van NIDA. We zijn nog nooit gepeild, maar bestaan wel degelijk. Niet op de laatste plaats in Rotterdam waar duizenden mensen op ons gestemd hebben, maar die waren niet te zien in de peilingen. Ik moet het er maar mee doen", zegt El Ouali lachend.

Toch hoopt hij op twee tot drie zetels. "Het behoorde vanaf het begin tot onze groeistrategie om uiteindelijk de landelijke politiek in te gaan. We spraken met elkaar af om een kwalitatieve en duurzame groei te bewerkstelligen. Dat betekent horizontaal, in de gemeentelijke politiek groeien, maar ook verticaal, dus landelijk."

Bereik

Toch rijst de vraag of het wel uitmaakt om op NIDA te stemmen en of de partij, als het een zetel bemachtigt, in staat zal zijn om iets te bereiken in de Kamer. "Vraag dat aan de SGP en de Partij voor de Dieren", reageert El Ouali. "Uiteindelijk is een perspectief dat wij introduceren onmisbaar. Daar kunnen we een hoop mee. Zeker ook in de controlerende rol en we hebben in het verleden gezien dat het kabinet enorm moest leunen op die twee zetels van de SGP. Dus de grootte zegt niet veel. Daar komt bij dat geen enkele partij die nu in de Kamer zit, binnen is gekomen met veertig zetels. De tijd zal leren hoe groot je wordt."