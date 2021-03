Dit haakboek van haakinfluencer Annemarie uit Alblasserdam is niet aan te slepen

Haken is in deze coronatijd een heel populair tijdverdrijf. Dat merkt ook haakster Annemarie Huijser uit Alblasserdam. Haar haakboek 'Haak je restjes op' met haakpatronen stond dit weekend in de landelijke boeken top vijf, tussen schrijvers als Adriaan van Dis en Stephen King. "Haken is verslavend!"

"Je kunt heel veel leuke dingen maken en het is ontspannend", vertelt Annemarie in haar kleurrijke woonkamer. Roze en babyblauw voeren de boventoon. Die vrolijkheid is ook terug te vinden in haar haakpatronen. "Bruin en zwart zie je niet", lacht de Alblasserdamse. "Ik denk dat vrolijke kleuren enthousiasmeren om te gaan haken."

Verhaal gaat verder onder de video



Annemarie is een aantal jaar geleden begonnen met haken, toen ze een patronenboek zag liggen in de bibliotheek. "Ik dacht: dat moet ik ook kunnen!" Sindsdien is ze niet meer gestopt. "Het geeft heel veel rust. Als ik een drukke dag gehad heb, dan wil ik gaan haken. Even mijn koppie leeg haken."

Annemarie is haar haakwerken gaan delen met op sociale media. Inmiddels heeft ze een slordige 81 duizend volgers op Instagram. Een echte haakinfluencer. "Stilzitten is er niet meer bij! Ik haal er heel veel leuke contacten uit van mensen over de hele wereld."

'Haak je restjes op' is het tweede boek van Annemarie. Er staan allerlei patronen in: van een groot vloerkleed tot kleurrijke sjaals en zelfs taartprikkers. Het boek is geschreven in het Nederlands maar ze hoopt het boek ooit nog uit geven in het Engels zodat iedereen over de hele wereld mee kan haken.