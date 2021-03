De eerste stemmen zijn al uitgebracht: zo stem je coronaproof tijdens de verkiezingen

Zo kan er al vanaf woensdag 10 maart gestemd worden door 70-plussers. Zij kunnen hun briefstem posten bij een oranje bus of tot en met zaterdag naar een van de afgiftepunten brengen. Studenten van het Albeda College en Zadkine bemannen die afgiftepunten in Rotterdam. "Ik doe ervaring op en leer hoe het er achter de schermen bij de verkiezingen aan toe gaat", vertelt Shivanie Gopie, student aan Albeda. Het loopt daar nog geen storm, de eerste dag is er bij het afgiftepunt van Shivanie geen enkele stem uitgebracht.

Briefstemmen moeten de drukte bij stembureaus op 17 maart tegengaan. Ook zijn er dit verkiezingsjaar meer stembureaus in Rotterdam. "Dat zijn er op verkiezingsdag 415. Dat is ruim 10 procent meer dan andere jaren", vertelt Astrid Dragt, projectleider verkiezingen bij de gemeente Rotterdam.

Mankracht

Daarnaast is het bij 42 stembureaus mogelijk om al op maandag en dinsdag vervroegd een stem uit te brengen. "Dat hebben we in Nederland nog nooit gedaan", zegt Dragt. Voor al deze aanpassingen is ook mankracht nodig. "Het is altijd al een hele operatie, maar dit jaar al helemaal. Normaal hebben we zo’n 6.500 vrijwilligers die helpen, maar dit jaar zijn dat er tienduizend."

Die vrijwilligers worden ingezet bij alle extra stembureaus, maar vervullen ook extra taken, zo als schoonmaken. Toch staat een groot aantal vrijwilligers op de reservelijst. "Vrijwilligers zijn ook mensen, ook voor hen geldt dus: bij klachten blijf je thuis. We gaan er vanuit dat er best wat afmeldingen zullen komen. Maar daar zijn we op voorbereid met onze reservepoule."

Tellen in Ahoy

Het tellen van de stemmen krijgt dit jaar een andere invulling. Normaal wordt er geteld op stembureaus zelf. Dat gaat nu niet, veel locaties zijn te klein om tijdens het uitstallen van alle stembiljetten voldoende afstand te bewaren. De vrijwilligers uit de kleinere bureaus gaan daarom naar Ahoy voor het tellen. Dit gebeurt in afgebakende vakken op de grond.

"Er zijn looproutes via tapijttegels aangegeven en ieder team blijft gewoon in zijn vak. Iedereen komt gefaseerd binnen waardoor er ook op de looppaden geen drukte ontstaat. Normaal hebben we aan een zaal voldoende om te tellen, maar dit jaar hebben we vier zalen in gebruik omdat alles heel ruim is opgezet. Zo blijven ook al onze vrijwilligers gezond tijdens het tellen."

Zo ziet het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam er uit op 17 maart

Voor de Rotterdamse kiezers op 17 maart zijn dit jaar de nodige voorbereidingen getroffen in de stemlokalen. Zo zijn de stembureau's ruimer. Minimaal 100 vierkante meter is nodig om drie stemhokjes anderhalve meter uit elkaar te plaatsen, een veilige looproute in te richten en afstand tussen de stembureauleden te bewaren. Daarnaast zijn er kuchschermen en palen met desinfecterende gel geplaatst.

Als kiezer ga je eerst in de rij voor het stembureau staan. De wachtplaatsen zijn netjes aangegeven, zodat iedereen genoeg afstand kan houden. Daar wacht je even tot je aan de beurt bent. Voordat je het bureau binnengaat, word je gevraagd om een mondkapje op te zetten en even je handen te reinigen met gel. Ben je een mondmasker vergeten? Geen probleem, die zijn ook aanwezig op het stembureau.

Helemaal klaar? Dan loop je naar de tafel. Achter het kuchscherm zit de voorzitter. Schuif de stempas onder het kuchscherm door en plaats je identiteitskaart tegen het glas. Dat wordt even gecheckt en daarna krijg je van een ander lid je stembiljet en je eigen rode potloodje. Het potloodje mag je dit jaar houden. Daarna kun je stemmen in één van de drie stemhokjes in het bureau en het ingevulde stembiljet naar de stembus brengen. Daar staat ook weer iemand achter een kuchscherm. Na het stemmen verlaten de kiezers het bureau via een andere uitgang, waar ook weer een paal met desinfecterende gel staat.

Waar kan ik stemmen?

De helft van de stembureaus die normaal worden ingezet, kunnen dit jaar niet gebruikt worden. Dat komt omdat ze niet het minimale aantal vierkante meters hebben of niet voldoen aan de ventilatie-eisen van het RIVM. Ook locaties zoals verzorgingstehuizen worden niet gebruikt. Daarom zijn er ontzettend veel nieuwe plekken. Rotterdam is daar gedetailleerd voor uitgekamd. Op plaatsen die worden ingezet is gekeken waar in de buurt wel een stemlocatie is of kan worden opgezet. Dat kan bijvoorbeeld met een portacabin of een tent.

Bij iedereen in de buurt is een stembureau. Zie je die niet in het straatbeeld verschijnen, dan kun je die altijd vinden via de stembureauzoeker op www.rotterdam.nl/verkiezingen. Op 17 maart hangt daar zelfs een druktemeter aan. Check daar waar je heen moet en hoe druk het is.

Alle stembureau's zijn open van 07:30 uur in de ochtend tot 21:00 uur 's avonds. Let wel op, maandag en dinsdag zijn er maar 40 stemlocaties open. Die zijn open om vroeg stemmen mogelijk te maken voor risicogroepen, net zoals het ouderenuurtje in de supermarkt. Op woensdag 17 maart zijn alle 415 stemlocaties open.