Wereldwijde primeur: nieuw binnenvaartschip op waterstof vaart straks over Rotterdamse wateren

Betrokkenen spreken van een belangrijke stap in de verduurzaming van de binnenvaartsector. Want om in 2050 alle vijfduizend schepen emissieloos te kunnen laten varen, moet er nog veel gebeuren.

Sommige schepen varen al op accu’s, vloeibaar aardgas of met schonere scheepsmotoren en/of katalysatoren. Maar een heel nieuw schip ontwikkelen en bouwen voor waterstof, dat moest twintig jaar duren voor het van de tekentafel tot uitvoering kwam. Nu gaat het echt gebouwd worden.

Kinderziektes

"Het getuigt van visie en lef dat deze ondernemer dit aandurft," zei directeur Femke Brenninkmeijer van binnenvaartcoöperatie NPRC woensdagmiddag tijdens de presentatie in de Cruiseterminal. De coöperatie begeleidt het project waar veel partijen bij betrokken zijn.

Het 135 meter lange vrachtschip gaat tien miljoen euro kosten: twee keer zoveel als een 'gewoon' schip. Ook is waterstof nu nog drie keer zo duur als diesel, waardoor veel andere schippers het risico om over te stappen niet aandurven.

Harm Lenten durft het experiment wel aan te gaan. Hij gelooft in waterstof als nieuwe duurzame brandstof. En minister Cora van Nieuwenhuizen stelt 4 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling en bouw van het schip. Ook komt er dankzij een Europese subsidie een waterstof-tankstation in Delfzijl, waar ook andere transporteurs gebruik van gaan maken.

"We weten nog niet welke technologie in de toekomst doorslaggevend gaat worden, daarom is het zo belangrijk om alle mogelijkheden te testen," zegt Van Nieuwenhuizen. "Het project zal ook vast te maken krijgen met kinderziektes. Maar door dit project aan te gaan, kunnen we verder experimenteren en leren voor de toekomst."