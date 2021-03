Voetbalclub Steeds Hooger kiest de aanval tegen de gemeente Rotterdam

Ook voormalig topambtenaar Gert van Nes van de gemeente snapt niets van het plan. Hij was tot zijn pensioen in 2018 bijna twintig jaar verantwoordelijk voor de Rotterdamse sportaccommodaties. Hij hielp Steeds Hooger menig keer. Eerst aan een prachtig grassmasterveld, later aan een kunstgrasveld met verlichting.

"Het was nodig", zegt Van Nes. "Zo'n vijftien jaar geleden had de gemeente Rotterdam (lees: wethouder Bolsius en hoofd sport Eric Gudde, red.) nog de voetbalvisie dat kleine clubs te weinig levensvatbaar waren. Maar Steeds Hooger heeft de wind mee gehad. Die mensen hebben zo hun best gedaan voor de jeugd uit Blijdorp."

Boze brieven van boze tuinders

Van Nes snapt ook niet dat de gemeenteraad zich zo heeft laten beïnvloeden door boze brieven van boze tuinders, de buren van de voetbalclub. Hij weet als geen ander welke investeringen de gemeente Rotterdam heeft gedaan om de voetbalclub te faciliteren. Hij vindt het verplaatsen van Steeds Hooger dan ook niet verstandig. "Het is een gezellige boel. Ik snap wel dat de club op die plek wil blijven."

De investeringen van de gemeente Rotterdam zijn ook nog niet voorbij. Donderdag is een gesprek over een opknapbeurt van de kantine voor 30 duizend euro. De ontvangstruimte, waar je als bezoeker vroeger geregeld opbotste tegen de opvallende snor van oud-doelman Herman von Pickartz, is wel toe aan een renovatie.

Oplossing voor de zomer

Dat neemt niet weg dat verantwoordelijk wethouder Sven de Langen (CDA) nog steeds een verhuisplan heeft. "De gemeenteraad heeft een duidelijke opdracht gegeven om een ultieme poging te doen om, in nauw overleg met Steeds Hooger, een nieuwe locatie te vinden voor Steeds Hooger (niet zijnde de Kanaalweg of de volkstuinvereniging SNV)", zegt zijn woordvoerder. Voor de zomer moet een oplossing zijn bedacht.



Een nieuwe locatie houdt mogelijk een samengaan in met Leonidas of Rotterdam United. Het Erasmuspad van het noodlijdende Leonidas vindt het bestuur te ver weg. Rotterdam United heeft ook al 700 leden. De vraag is daarnaast of een verdubbeling nog wel op die plek past. En: werd het terrein aan de Essenburgsingel onlangs niet genoemd als mogelijke locatie voor een gezondheidscentrum?