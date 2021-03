Het weer van vandaag: Code geel, zware windstoten

Het is vandaag onstuimig in de regio. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De zuidwestenwind neemt vanochtend toe tot hard en aan zee tot (storm)achtig, windkracht 7 tot 9. Er bestaat in de tweede helft van de ochtend en in het begin van de middag kans op zeer (zware) windstoten tussen 80 en 110 km/u.

In de loop van de middag neemt de wind in kracht af. Verder is het vandaag wisselend bewolkt met een enkele bui. In de namiddag en vanavond bestaat er kans op hagel, onweer en opnieuw zware windstoten. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 11 of 12 graden.

Vannacht valt er eerst verspreid nog een bui, in de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af naar 5 graden en de zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig.

Vooruitzichten

Morgen is het eerst nog droog met wat zon. Eind van de ochtend en in de middag trekt vanuit het westen een gebied met buiige regen over de regio. Eind van de middag is het dan overal weer droog. Het wordt 9 graden.

Het is de komende dagen wisselvallig en er staat vooral op zaterdag nog veel wind met kans op zware windstoten. Op dinsdag lijkt het vrijwel droog te blijven. De temperatuur ligt iets onder het gemiddelde van 10 graden.