Opnieuw minder hennepkwekerijen opgerold in de regio

Het aantal hennepkwekerijen dat in onze regio is ontdekt, is voor het vierde jaar op rij gedaald. In 2020 zijn er 209 kwekerijen opgerold. De daling komt volgens netbeheerder Stedin door de corona-uitbraak.

Het oprollen van hennepkwekerijen had het afgelopen jaar minder prioriteit. Rotterdam was goed voor bijna de helft van alle ontdekte kwekerijen (105). In het Rijnmondgebied zijn er in totaal 180 opgerold. De Drechtsteden waren in 2020 goed voor 29 ontdekkingen.

De cijfers dalen al jaren. In 2019, 2018 en 2017 zijn er 339, 411, 510 hennepkwekerijen ontdekt. "Het is natuurlijk een veel groter aantal maar de illegale kwekers weten zich goed te verstoppen", zegt Koen de Lange van Netbeheerder Stedin. "Wij zijn daarnaast ook erg afhankelijk van het aantal meldingen. De laatste jaren komen er minder tips binnen."

Maandag ontdekte de brandweer in Vlaardingen nog een hennepkwekerij . Dit gebeurde bij een brand in een flat aan de Eksterlaan in Vlaardingen.

In 2020 is er alleen al in de provincies Zuid-Holland en Utrecht voor 21 miljoen kilowattuur aan stroom gestolen. De schade voor Stedin loopt in de miljoenen euro's.