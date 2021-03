Festival maakt comeback: Maarten schrijft muzikale ode aan Big Rivers

Of hij er zelf ook speelt is nog niet bekend, maar Maarten Teekens heeft 15, 16 en 17 juli met hoofdletters in zijn agenda staan. Het geliefde Big Rivers Festival maakt dat weekend een comeback, al is dat wel in een nieuw en kleiner jasje. De Dordtse zanger ging de studio in voor een liefdesverklaring aan het populaire openluchtfestival in zijn stad: Back to the Rivers.

"Hier staat het hoofdpodium", vertelt Teekens aan de voet van de Grote Kerk. "Als je op dat podium staat, kijk je uit over duizenden mensen die helemaal in het moment zijn. Die plezier hebben en genieten. Met de kerk als decor. Dat is een onbeschrijflijk mooie ervaring." Teekens kan het weten, want de Big Rivers-veteraan gaf talloze optredens door de jaren heen. Big Rivers is voor hem magie. En een thuiswedstrijd.

Het mooie van Big Rivers is voor veel bezoekers dat het hele Dordtse centrum muziek ademt. Het begon in 1998 als kleinschalig bluesfestival en groeide uit tot gratis mega-evenement met ruim 140.000 bezoekers. Het stadhuis, de kades, uit talloze hoeken van het Middeleeuwse stadshart klinkt er dan live-muziek in allerlei muziekstijlen.

Afgelopen zomer bleef het uiteraard stil in de stad, maar dat wordt dit jaar keer anders, zo werd deze week duidelijk. Organisator Bas de Zwart: "We gaan terug naar de roots, naar de rivier. Op het Zwarte Zwaantje, het museumschip aan de Energiekade, treden drie dagen lang bands op. Voor een publiek van minstens 250 mensen. Het is niet makkelijk, maar dat kunnen we 'coronaproof' organiseren met tafeltjes en stoelen."

Terugverlangen

Teekens werd gevraagd om een titelsong te schrijven voor het driedaagse mini-festival. Dat deed hij graag. Back to the Rivers werd een melancholisch lied. "In het nummer zit het gevoel van terugverlangen naar het moment dat het allemaal weer kan. Het is nu al zo lang. Mensen draaien ook een beetje door. We verlangen terug naar weer gewoon samen zijn. Dat is mijn hoop."

Volgens Bas de Zwart was het niet makkelijk om Back to the Rivers te organiseren. "Echt waar, een klassieke Big Rivers met elf podia door de hele stad is eenvoudiger dan dit evenement op het water. Dat is heel andere regelgeving. Maar we hebben onder andere samengewerkt met het Leefwerf De Biesbosch en zo zijn we er toch uitgekomen."

Voor Teekens heeft Back to the Rivers ook een andere betekenis. "Ik ben professioneel muzikant en het is zo enorm stilgevallen. Ineens was er vrijwel niets meer. Het voelt goed om weer muziek te maken. De eerste reacties zijn erg positief. We willen van Back to the Rivers een single maken met een videoclip."

Wanneer de kaartverkoop gaat starten is nog niet bekend, maar organisator Bas de Zwart hoopt dat er in juli veel meer mogelijk is dan nu. In dat geval zou ook het grote Energieplein ingezet kunnen worden voor publiek.