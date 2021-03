Van Nellefabriek open als vierde priklocatie regio Rijnmond

In Rotterdam is donderdagmorgen de Van Nellefabriek in gebruik genomen als grote vaccinatielokatie. Het is de vierde plek in de regio Rijnmond waar mensen terecht kunnen voor een coronaprik. "We zijn hier nu met zes zogenaamde priklijnen open, je kan per lijn 100 a 120 mensen inenten. Dan zet je al gauw 600 tot 800 prikken per dag", schat projectdirecteur GGD Danny Colijn.