Liveblog corona: testlocatie Nissewaard uit veiligheidsoverwegingen gesloten en uitbraak coronavirus op basisschool Pluspunt in Rotterdam-Prinsenland

In dit liveblog lees je alle updates en ontwikkelingen rond het coronavirus van donderdag 11 maart.

* Nog maar een week tot de Tweede Kamerverkiezingen. Door het coronavirus gaat het dit keer anders dan anders. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig zijn stem kan uitbrengen , zijn er aanpassingen gedaan voor het stemmen én voor het tellen van de stemmen.

* In Rotterdam is donderdagmorgen de Van Nellefabriek in gebruik genomen als grote vaccinatielocatie.

