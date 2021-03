In de rechtbank in Dordrecht is de zitting tegen de verdachten B. en B. (beiden 21) van start gegaan. Zij worden verdacht van de moord op de 30-jarige Merwin 'Junny' Frans in de Rotterdamse Bramentuin op 29 mei. De moord maakte veel los, onder andere een herdenkingsdienst voor het slachtoffer.