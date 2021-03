Liveblog: twintig jaar geëist tegen verdacht moord Merwin 'Junny' Frans in Rotterdamse Bramentuin

Michelangelo B. wordt verdacht van moord en Anderson B. van medeplegen van moord door het uitvoeren van chauffeurswerk. Beide verdachten zijn 21 jaar. De moord maakte veel los, onder andere een herdenkingsdienst voor het slachtoffer.

Onze verslaggever is in de rechtbank in Dordrecht. Lees hieronder zijn verslag via Twitter.