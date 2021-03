Twintig jaar geëist tegen verdacht moord Merwin 'Junny' Frans in Rotterdamse Bramentuin

Michelangelo B. wordt verdacht van moord en Anderson B. van medeplegen van moord door het uitvoeren van chauffeurswerk. Beide verdachten zijn 21 jaar. De moord maakte veel los, onder meer een herdenkingsdienst voor het slachtoffer.

Onomstotelijk bewijs lijkt er niet te zijn, maar de aanwezigheid van kruitresten, DNA en sleutels van een vluchtauto zijn volgens de officier van justitie voldoende overtuigend. De twee verdachten ontkennen betrokkenheid bij de moord en beroepen zich voornamelijk op hun zwijgrecht. Advocaat Roethof van Michelangelo B. zei al eerder dat dat zwijgen niet gezien moet worden als schuldbekentenis. "Misschien spelen er andere krachten, denk aan gevolgen vanuit 'het milieu' als ze vertellen wat ze precies weten."

