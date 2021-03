Kijk terug: zo raasde storm Evert over de regio, met veel schade en overlast

Schade aan huis en auto in de Jacobusstraat in Rotterdam Foto: MediaTV

De dakbedekking van drie huizen in Damsterdiep in Dordrecht is weg gewaaid en op auto's terechtgekomen.

De storm die over onze regio trok is weer gaan liggen. Eind van de ochtend werden windstoten gemeten tot 114 km/u. Op veel plekken zijn bomen omgewaaid en komen dakdelen los. Ook het verkeer heeft veel overlast. Bij de meldkamer van de brandweer regio Rijnmond stroomden de meldingen van stormschade binnen. Ook de brandweer in de regio Zuid-Holland Zuid kreeg tientallen meldingen.

Verslaggever Suzanne Mulder trok de stoute schoenen aan en klom de Erasmusbrug op:



Een aantal vlaggenpalen van de vlaggenparade langs de Boompjes in Rotterdam zijn door de storm omgewaaid of geknakt.



Burgemeester Edo Haan van Maassluis komt kijken hoe ze proberen te voorkomen dat de vaccinatielocatie weg waait. Die was nog in gebruik en zou half maart opengaan.



De GGD-testlocatie op Rotterdam The Hague Airport gaat om 15:00 uur weer open.

Door de stormachtige wind is donderdagmiddag de dakbedekking van drie huizen gewaaid en op auto's terechtgekomen. Dit gebeurde in de straat Damsterdiep in Dordrecht. Drie jaar geleden gebeurde iets vergelijkbaars in dezelfde buurt. Toen raakten 12 huizen aan de Oosterdiep zwaar beschadigd door een storm.



Verkeer

Vooral het verkeer heeft last van de harde wind. Bij Rotterdam The Hague Airport is een boom op de A13 gevallen. Er zijn twee rijstroken geblokkeerd. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de boom op een auto gevallen. Er is niemand gewond geraakt.

Op de Van Brienenoordbrug en de Moerdijkbrug zijn vrachtwagens gekanteld door de wind. Op de Van Brienenoordbrug zorgde dat voor een vertraging van meer dan anderhalf uur richting Brabant.



Ook op de provinciale wegen zijn meerdere ongelukken gebeurd. Op de Zwartedijk bij Rockanje is een vrachtwagen gekanteld. "Volgens de bestuurder kwamen ze de bocht om en werden ze zo opgetild", zegt iemand ter plaatse.



Ook de voertuigen van de RET worden getroffen door de storm. Meerdere trams rijden niet of een andere route. Ook sommige metro's ervaren problemen.

Er is een tijdelijk stoplicht op de bovenleiding van de RET gewaaid in Rotterdam. Op het kruispunt aan de Westzeedijk/Pieter de Hoochweg in Rotterdam staat een aantal trams stil.

Kijk hier hoe de Koningshavenbrug 'De Hef' op het Noordereiland in de stormstand is gezet.



In de Waalhaven in Rotterdam is de 180 meter lange tanker Nord Star losgeslagen door de harde wind. "Inmiddels ligt het schip weer goed op z'n plek", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. "Je kan wel zeggen dat we onze handen vol hebben aan de storm, maar we hebben verder wel alles onder controle."

Bomen

Er komen meldingen van stormschade uit de hele regio: onder meer uit Brielle, Rockanje, Alblasserdam, Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel en Rotterdam.

In Rotterdam-Noord viel een boom op het Laurens Lyceum aan het Voorhout. De schade valt mee. Volgens plaatsvervangend rector Arjan van den Bosch van het Laurens Lyceum was de boom rond de tien meter hoog. “De boom is op een hal gevallen, maar de schade valt heel erg mee.”

Binnen in de hal waren examenleerlingen bezig. “Die hebben alleen een klap gehoord”, gaat Van den Bosch verder. De boom wordt weggehaald door de gemeente Rotterdam.

Schade aan huizen en auto's in de Jacobusstraat in Rotterdam-Centrum.



Foto: MediaTV

In Alblasserdam vliegen er platen van het dak van de gesloten Merconloods. Sommige platen kwamen op auto's en in tuinen terecht. De gemeente heeft de West-Kinderdijk en de directe omgeving van de loods afgesloten.

Tramverkeer gestremd door boom op de Straatweg Rotterdam.



Foto: MediaTV

In het Liskwartier in Rotterdam is een boom op een binnenplaats tegen een stel huizen gevallen.



Schade door takken op de auto in de Willem Ruyslaan in Rotterdam- Kralingen.



Op het Schouwburgplein in Rotterdam blijven de kleden niet liggen.



Het halve dak van een loods op de Marconistraat in Rotterdam is er af gewaaid.

Steigers waaien om op de Koperwiek in Capelle aan den IJssel

Werken op hoogte

En weer een boom...

Testlocatie Rotterdam The Hague Airport gesloten vanwege de storm

Capelle aan den IJssel

Het afvalbrengstation in Capelle aan den IJssel is vanwege de storm dicht. Gemeente laat ook weten dat een aantal containers vandaag mogelijk niet geleegd kan worden. Mensen wordt ook afgeraden om naar het Schollebos te gaan, omdat het gevaar bestaat dat de bomen omwaaien.

A16

De A16 van noord naar zuid is gestremd.



Dakpannen

Vliegende dakpannen in Alblasserdam.



Bushokje

In Schiedam is het glas van een bushokje gesneuveld door de storm.



Storm

Fietsers en voetgangers schuilen terwijl ze de Erasmusbrug over proberen te komen.

In de hele regio is er sprake van windkracht 8 zegt weerman Ed Aldus. Het hoogtepunt van de harde wind was aan het eind van de ochtend, zegt weerman Ed Aldus.



Op Rotterdam The Hague Airport is een windstoot van 114 kilometer per uur gemeten. Dat is volgens de weerman de zwaarste windstoot sinds 18 januari 2018.