Cel geëist voor bezit 4,5 miljoen euro in Rotterdamse woning

Justitie heeft drie jaar cel geëist tegen een man uit Berkel en Rodenrijs voor het bezit van 4,5 miljoen euro cash geld. De bankbiljetten zaten in grote tassen in verborgen ruimtes.

De politie stuitte op het geld bij een onderzoek naar spookpanden in Rotterdam. Dat zijn woningen waar niemand ingeschreven staat en die door criminelen gebruikt worden, die zo anoniem kunnen blijven. In de Bleiswijkstraat in het Oude Noorden zijn wapens en het geld gevonden. Van de wapens wordt de man niet verdacht.

In een Big Shopper van Hoogvliet zat 2,6 miljoen euro contact. Samen met een sporttas en een rugzak met geld was het verstopt in een verborgen ruimte in het toilet. Op de hengsels zat het DNA van Edin K.(34) Hij beweert er niets vanaf te weten.

“Ik woonde daar niet en kwam er ook nooit. Ik zat in die tijd in Servië voor een werkstage.” Wat hem verder aan het geld linkt is dat zijn vrouw de woning aan de Bleiswijkstraat had gehuurd. “Dat wist ik niet. Mogelijk heeft zij tassen meegenomen uit Berkel die ik heb aangeraakt.” Advocaat Michel van Stratum: “Dat cliënt contact heeft gehad met de tas zegt niets over het geld ín de tas en wie dat erin heeft gedaan.”

De vrouw van K. is geen verdachte in deze zaak. Wel een 31-jarige man die in de woning werd aangetroffen. Hij heeft inmiddels drie jaar cel gekregen. Volgens deze verdachte heeft Edin K. niets met de zaak te maken.

Van Stratum:”Dat de woning van zijn vrouw was, zegt niets. Er zijn geen camerabeelden dat hij daar was, je ziet hem niet slepen met gevulde tassen.”

Justitie gaat er vanuit dat de 4,5 miljoen crimineel geld is en spreekt van een ernstig misdrijf. “Zoveel geld in huis dat kan leiden tot woningovervallen, tot schietpartijen en een vergismoord. Kogels die door ruiten vliegen, onschuldige burgers die slachtoffer worden, het gebeurt in het echt.”

Volgens justitie wordt jacht gemaakt op malafide makelaars in Rotterdam die betrokken zijn bij spookpanden.

Edin K. is eerder veroordeeld in een drugszaak. Hij kreeg 30 maanden cel maar is in hoger beroep gegaan. Hij wil in de witwaszaak vrijgesproken worden. “Ik wil naar mijn vrouw en kinderen. Ze redden het niet zonder mij.” De rechter in Rotterdam doet op 25 maart uitspraak.