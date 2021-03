Horeca Rotterdam kan al beginnen met aanleggen buitenterras

In de laatste persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is gezegd dat vanaf 31 maart de terrassen weer open mogen als de besmettingscijfers dat toelaten. Het R-getal moet onder de 1 blijven. Dat getal ligt nu op 1,04.

Eigenlijk zouden de horeca-ondernemers de voorbereidingen voor de grotere terrassen pas na 1 april mogen starten, maar Leefbaar Rotterdam, de VVD en D66 in de Rotterdamse gemeenteraad riepen de burgemeester op om dat te vervroegen. Burgemeester Aboutaleb zegt dat de beslissing daar binnenkort over genomen wordt, maar dat de bouw wat hem betreft de eerder kan starten. Maar de terrassen gaan pas echt open als het Rijk daar toestemming voor geeft. Daar zou in de persconferentie van 23 maart duidelijkheid over komen.

Aboutaleb zei ook dat de vlonders die er zijn door de gemeente geleverd zullen worden. Wel waarschuwt hij dat er een maximum aan de hoeveelheid zit. "Wij hebben niet onbeperkt hout, wat er is kan geleverd worden." Is het hout op, dan moeten de ondernemers daar zelf voor zorgen.

De VVD zei veel vragen te hebben gehad van studentenverenigingen en studentensportverenigingen of zij ook zo’n groter terras mogen neerzetten. Volgens de burgemeester is dat mogelijk als de verenigingen een horecavergunning hebben.