Raoul leerde zijn vader pas op zijn 28e kennen: 'Het is raar hoeveel we op elkaar lijken'

"Mijn vader komt uit Suriname", vertelt de schrijver (36) in een nieuwe aflevering van het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan. "Ik heb hem op mijn achtentwintigste voor het eerst ontmoet. We lijken heel erg op elkaar. Ergens niet, want hij is mijn vader natuurlijk. Maar we lijken niet alleen op elkaar qua uiterlijk, maar ook in hoe we bewegen en hoe we praten, en waarover we praten. Mijn uitgever zei meteen: daar moet je een boek over schrijven."

Dat hoeft niet, vond De Jong. "Niet alles hoeft altijd maar een boek te worden. Maar toen vertelde hij dat Suriname voor negentig procent uit regenwoud bestaat. Ik heb mijn vader gevraagd: is er iets in dat regenwoud dat iets te maken heeft met onze familiegeschiedenis? Want dan kan mijn uitgever mijn reis naar het regenwoud betalen. Mijn vader zei: ja, maar het is geen leuke reden. Een van onze voorouders was een winti-priester, een soort voodoo-priester, die de kracht had zichzelf in een jaguar te veranderen."

Die krachten waren erfelijk, vertelde zijn vader. "Ze werden overgegeven van vader op zoon. Dit zijn slechte krachten, zei mijn vader. Die moet je met rust laten." De Jong negeerde dat advies. "Dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar de kracht van de jaguarman. Mijn boek is geschreven als brief aan deze mythische voorvader."

