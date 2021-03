Directeur Kunsthal houdt het na anderhalf jaar voor gezien

Kunsthistorica en ondernemer Van Dijk begon in oktober 2019 bij de Kunsthal als opvolger van Emily Ansenk. De afgelopen tijd was de Kunsthal in verband met het coronavirus grotendeels gesloten. Van Dijk noemt het "een roerige tijd waar de gehele culturele sector in terecht is gekomen."

In een persbericht laat ze verder weten: 'Ik hoop en verwacht dat de Kunsthal snel weer haar deuren kan openen. Ik wens dit prachtige boegbeeld van Rotterdam alle succes toe."