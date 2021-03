'Nieuwe buren' blijken dieven

Aan de Rotterdamse Rijweg belt het stel, op donderdag 25 februari rond 16 uur, aan bij de 94-jarige vrouw. Ze maken een praatje. De volgende dag komen ze terug. Ze lopen dit keer nogal direct naar de woonkamer en kletsen over van alles. Dan staat de man plotseling op en zegt dat hij zijn fiets niet op slot heeft gezet.

De man verdwijnt, maar niet naar buiten. Hij doorzoekt het huis en steelt de sieraden. Het valt het slachtoffer op dat de man niet wegrijdt op een fiets. Vervolgens loopt de bewoonster naar de eerste verdieping en ziet dat de kluisdeur, de kastdeuren en lades openstaan. De twee daders zien er tijdens “de visite” keurig uit en spreken vloeiend Nederlands, maar onderling spreken ze vermoedelijk Spaans.

De man en vrouw hebben een blanke huidskleur en ze zijn circa 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur, zwart haar en donkere ogen en is ongeveer 1 meter 80 lang. De man draagt een blauwe spijkerbroek. De vrouw is een stuk kleiner dan de man en ze heeft bruin haar met blonde highlights.

Wie herkent de twee van de signalementen of is door hen op dezelfde wijze benaderd? Ook wil de politie graag weten of de sieraden te koop zijn aangeboden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.