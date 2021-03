Vrouw aangerand op metrostation Melanchthonweg

Beelden van een aanranding in de centrale hal van metrostation Melanchthonweg. De dader is vermoedelijk minderjarig dus is zijn gezicht onherkenbaar gemaakt. De vrouw doet direct na het incident aangifte.

Op 14 juni 2020 staat een 22-jarige vrouw bij een automaat haar ov-kaart op te laden. De verdachte gaat achter haar staan. Als ze klaar is dan volgt de jongen de vrouw en pakt hij haar bij haar billen. Daarna rent hij direct naar zijn fiets en gaat er vandoor.

De verdachte is 17 of 18 jaar oud. Hij heeft een donker getinte huidskleur, kort zwart haar, een slank postuur en hij is ongeveer 1 meter 70 lang. Hij heeft die dag zwarte kleding aan en een zwart petje op.

De politie heeft de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan, maar is er niet in geslaagd de dader aan te houden. Daarom worden er nu beelden van hem getoond in Bureau Rijnmond. Als de verdachte zich niet meldt dan is het mogelijk dat hij in één van de volgende uitzendingen herkenbaar wordt getoond.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.