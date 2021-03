Bejaarde vrouwen thuis ingeënt met nepvaccin

Een bizarre babbeltruc. Zogenaamde GGD-medewerkers bellen aan om bewoners te vaccineren tegen corona. Na de injectie vertrekken ze zonder spullen te stelen. De politie vraagt zich af waarom de daders dit doen en is naar ze op zoek, omdat zij zich schuldig maken aan huisvredebreuk en inbreuk op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers.

Eind januari en eind februari slaan de prikfraudeurs toe in Heerjansdam. Ze bellen aan bij een vrouw van 90 en één van 83 jaar oud. Als ze binnen zijn geven ze de nepprik. Vanaf dat moment verkeren de twee vrouwen ten onrechte in de veronderstelling dat ze voor een belangrijk deel beschermd zijn tegen het coronavirus.

De politie waarschuwt dat de GGD nooit thuis vaccineert en is niet alleen op zoek naar de daders, maar ook naar mensen die hetzelfde is overkomen, of dergelijke fraudeurs na hun verhaal niet hebben binnengelaten.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.