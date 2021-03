Tijdelijke oplossing voor de nieuwe, nét iets te scheve brug naar het Eiland van Brienenoord

De nieuwe brug naar het Eiland van Brienenoord is voor nu even vastgezet. Zo kun je er wel overheen, maar niet onderdoor. Het eiland krijgt een hele make-over en daar hoort ook een nieuwe brug bij. Maar direct na de oplevering van de beweegbare brug bleek dat er iets mis was. De brug staat namelijk scheef, ruim 5 cm, en kan niet dicht.

"Helaas past hij niet", zegt projectleider Marcel Walravens. "We zijn nu druk bezig om hem passend te krijgen. We hebben even wat tijd nodig gehad om te constateren wat is er precies aan de hand. Voor we wat gaan doen, willen we zekerheid hebben omtrent de ligging van de brug. Ligt 'ie stabiel? Of gaan we nu iets aanpassen wat we straks weer moeten veranderen."



Om nog onverklaarbare redenen ligt het beweegbare deel van de brug tussen de twee oevers niet in lijn. Daardoor komt de brug net niet op zijn oplegging terecht. Hij ligt er zo'n 5 centimeter naast. De voorbereidingen voor een project van deze omvang duren lang. Het gaat om veel aanbestedingen en enorme bedragen. Als er dan een brug komt die nét niet past, staat ook deze projectleider wel even te kijken.

"Ja, dat is een enorme domper. We hebben al heel veel werk verzet natuurlijk. Je denkt: we zijn lekker op dreef, we leggen de brug erin en door naar de volgende fase. Die heeft dus wat vertraging opgelopen."

Valse start

De projectleider is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de fout. Maar daar is nog steeds geen antwoord op gevonden. Wel is een oplossing gevonden voor de toekomst.

De scheve brug is nu voor de korte termijn vastgezet, zodat er wel gebruik van kan worden gemaakt. Ook lopen de werkzaamheden op het eiland nu verder geen vertraging op. Als die klaar zijn, wordt de brug volgende maand een paar centimeter opgeschoven en past hij weer.

Met deze kleine valse start komt de brug in het rijtje opmerkelijke bruggen in Rotterdam, zoals bijvoorbeeld de Erasmusbrug bij aanleg nogal bleek te wiebelen. "Misschien is het toeval, ook daar was ik destijds bij betrokken", lacht Marcel. "Ook dat hebben we toen opgelost."