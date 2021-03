Ondernemers openen tweede restaurant in coronatijd: "Juist nu moeten we investeren"

Diep in IJsselmonde opent ondernemer Kenneth Asporaat met twee compagnons een tweede caribische restaurant: Blue Caribbean. De eerste vestiging in Kralingen ging net voor de coronacrisis open. Deze opent tijdens de tweede lockdown. “We geloven erin."

De ramen zijn nog beplakt, een beschermende laag ligt nog op de vloer en de dozen moeten nog uitgepakt worden. Het is nog even de schouders eronder voor de opening, aankomend weekend. Maar Kenneth Asporaat is er klaar voor. “Je gaat dit niet meer herkennen als we open zijn.”

Toekomstperspectief

Kenneth erkent dat het lastige tijden zijn. Maar hij blijft vooruit kijken. “Als we te veel blijven zitten in deze (corona)tijd dan is er voor ons ondernemers weinig toekomstperspectief. We moeten door. Mijn tip voor ondernemers: gebruik deze tijd om jezelf verder te ontwikkelen. Wij focussen ons op wat na de crisis komt."

Compagnon Vaetta laat een flyer zien



Compagnon Vaetta Schmidt zegt ook dat het lastig is om te ondernemen in deze tijd. "Je weet niet wat de volgende stap van de overheid is. Je weet niet welke maatregelen of versoepelingen gaan komen.” Toch kijkt ze hoopvol vooruit. “Je moet altijd positief blijven.”

Herinneringen

Blue Caribbean huist midden in een woonwijk op de Spitsenhagen in een rijtje waar meerdere restaurants gevestigd zijn. Het is geen toeval dat deze zaak hier wordt geopend. Kenneth groeide op in deze wijk en heeft er twintig jaar gewoond. “Mooie herinneringen komen naar boven als ik hier loop.”

Nog even de schouders eronder voor de opening aankomend weekend