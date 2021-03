Coronahobby 'knutselen met luciferstokjes' draait uit op museumstuk in Miniworld Rotterdam

Ruim vier maanden lang en zeven dagen in de week heeft de 71-jarige Wim van Oevelen geknutseld aan zijn replica van de Notre Dame. Voor al dat lijmen van duizenden en duizenden luciferstokjes heb je engelengeduld nodig. Maar daar wordt Wim ruiterlijk voor beloond. De miniatuur van de beroemde Franse kathedraal is zo geslaagd dat Miniworld Rotterdam er een museumstuk van maakt.

Voor Wim begon het allemaal uit nood. Vanwege een broze gezondheid is de 71-jarige Rotterdammer extra voorzichtig en hij legde zichzelf een thuisquarantaine op om zo de kans op een besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Tja, wat doe je dan om de tijd te doden? Wim ging knutselen met luciferstokjes en door de vele uren, dagen en weken raakte hij daar zo in bedreven dat hij zich waagde aan modelbouw van maar liefst 5500 stukjes lucifer.

De knutselaar wilde zijn eerste meesterwerk niet zelf houden, maar weggeven. Hij dacht zelf aan een verpleeghuis of een buurtcentrum. Dat wordt dus Miniworld Rotterdam.

Niet lang na de publicatie van het artikel van het verhaal over de coronahobby van Wim ontvingen we op de redactie van Rijnmond een mail. "We waren gelijk enthousiast en hadden zoiets van die willen we in de collectie", vertelt Dido Geluk, meester modelbouwer bij de grootste miniatuurwereld van het land.

Uitgerekend op de dag van storm Evert is de overhandiging. Om te voorkomen dat de wind met de Notre Dame van luciferstokjes aan de haal gaat, heeft Wim hem goed ingepakt in plastic en loodst ie 'm stevig in de hand samen met zijn echtgenote de auto in.

Bij Miniworld hebben ze geen spijt van hun aanbod. Bewonderend bekijkt de modelbouwer naar het werk van Wim. "Dit is een heel mooi bouwwerk, erg verfijnd in elkaar gezet en met heel veel geduld. Fantastisch om te zien", zegt Dido Geluk.

Passie voor het modelbouwen

In coronatijd zijn meer mensen een hobby's als modelbouwen gaan oppakken. Bij Miniworld krijgen ze veel vragen van startende hobbyisten binnen. Ze zijn video's over modelbouwen gaan maken en op Youtube plaatsen. "Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, zie je dat mensen erdoor gegrepen worden", vertelt Dido Geluk.

Dat de coronahobby inmiddels verslavende trekken vertoont, geldt zeker voor de 71-jarige Wim. Hij werkt aan een nog grotere pièce de resistance: de Taj Mahal van maar liefst 7500 stukjes lucifer. Daar is hij minimaal een half jaar zoet mee. "Het begint redelijk uit de hand te lopen", grapt hij.

"Voorlopig zitten we nog vast aan alle coronaregels, dus dit is een welkome hobby waarmee ik mijn tijd wel doorkom." Alle onderdelen voor de Taj Mahal heeft Wim cadeau gekregen van een winkel in Vlaardingen die ermee stopte.

Bij Miniworld zijn ze intussen in afwachting van versoepelingen. Tot zo lang zijn ze hun eigen miniatuurwereld aan het opknappen en uitbreiden. Voorlopig pronkt de Notre Dame van luciferstokjes in de vitrinekast zonder bezoekers.