Broedwalhalla Korendijkse Slikken gaat na het weekend voor een deel op slot

Natuurmonumenten zet vanaf volgende week maandag een deel van de Korendijkse Slikken af. Het natuurgebied in de Hoeksche Waard, ten zuiden van Goudswaard, is een geliefde broedplaats voor de bedreigde bruine kiekendief en veel watervogels. Om het broeden niet te verstoren, sluit de stichting daarom een aantal wandelpaden.

"We zijn ontzettend trots dat de bedreigde kiekendief hier zijn plekje heeft gevonden", vertelt een glunderende Gerwin Weertse, boswachter in het gebied. "We willen deze vogel hier graag houden en daarom is het belangrijk dat ze in alle rust kunnen broeden." Er zijn nu een aantal paartjes die elk jaar terugkomen naar de Korendijkse Slikken.

Te druk door wandelaars

Door de coronamaatregelen heeft de boswachter gemerkt dat het met name op mooie dagen erg druk kan zijn in het natuurgebied. "Het is fijn dat mensen nu ook de natuur rondom hun huis meer zijn gaan waarderen. Iedereen is dan ook meer dan welkom. Maar wij roepen mensen wel op om op de paden te blijven en om vuilnis mee naar huis te nemen."