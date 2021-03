In zes weken tijd liet 11 procent van Charlois zich testen bij het grootschalige corona-onderzoek

In gesprek met GGD-art Ewout Fanoy over grootschalig testonderzoek in Charlois

De GGD hoopte in zes weken tijd 20 duizend wijkbewoners te kunnen testen, 30 procent van de hele wijk. 15.662 mensen kwamen uiteindelijk langs. De helft kwam niet uit de wijk, 40 procent zelfs niet uit Rotterdam-Zuid. Van alle 68 duizend inwoners van Charlois, heeft 11% zich laten testen. Meer dan de helft maakte alsnog eerst een afspraak. Toch is de GGD niet ontevreden.

Sinds 26 januari kwamen in de wijk op Zuid tien extra testlocaties. Daar kon je zonder afspraak binnenlopen voor een coronatest, ook als je geen klachten had. Een van de aanleidingen was een rioolwateronderzoek. Daaruit bleek eind vorig jaar dat in de wijk eigenlijk meer coronabesmettingen zouden moeten zijn dan naar voren kwam bij het testen.

Charlois op pauze

Dat grootschalige testonderzoek in de wijk stond al langer op de planning, maar ineens kwam daar de uitbraak van de Britse variant in de gemeente Lansingerland. Dus werd Charlois op pauze gezet.

In Lansingerland was het grootschalige onderzoek qua opkomst een groot succes. Het werd groot aangekondigd met een persconferentie, waar ook de burgemeester bij was. Duizenden inwoners per dag kwamen naar de drie testlocaties, die in één dag uit de grond werden gestampt.

In Charlois liep het minder soepel. De testlocaties onder meer in speciale bussen en in een moskee. Al snel na de start van het grootschalige onderzoek braken de avondklokrellen uit en moesten de locaties vanwege de veiligheid dicht. Daarna ging het sneeuwen en kon er ook niet overal getest worden.

Van mond-tot-mond naar huis-aan-huis

Toen alle testlocaties weer up and running waren, werd het langzaam drukker. Ook omdat de GGD huis-aan-huis flyers ging verspreiden. In het begin moest het allemaal vooral van mond-tot-mond gaan. Dat riep al snel vragen op van inwoners, want waar bleven de brieven met de oproep om je te laten testen?

Volgens de GGD is er toch veel geleerd van het experiment, zegt GGD-arts Ewout Fanoy. Van de 15.662 mensen die zich lieten testen in Charlois, testten 900 mensen positief op het coronavirus. "900 mensen is toch winst, dat zijn mensen die in isolatie gaan en een gesprek met de GGD krijgen."

Minder mobiel, dichterbij huis

Ook viel op dat vooral ouderen gebruik maakten van de testlocaties dichtbij huis. "Dit is anders dan de grootschalige testlocaties die we hebben", legt Fanoy uit. "Je bereikt toch mensen die minder mobiel zijn, het is drempelverlagend. Je vangt net andere mensen dan die met de auto of fiets naar de teststraat kunnen. Die ouderen zijn precies degene die je wil testen, want die lopen meer risico op ziekte."

Ook van de manier van communiceren is geleerd. "Halverwege zijn we begonnen met de brief, om te kijken of dat een ander effect heeft. Toen zag je inderdaad dat de opkomst toenam. Zo'n flyer helpt echt. Het is zinnig om huis aan huis te verspreiden."

Omgebouwde tourbussen

"We wisten dat niet iedereen zich zou laten testen", zegt Fanoy. Er was al wat ervaring opgedaan met tot testlocatie omgebouwde tourbussen in Rotterdam-Delfshaven. "Daar zagen we dat we uit de directe omgeving ongeveer 5 procent van de mensen in twee weken tijd konden laten testen. In Charlois wilden we kijken op grotere schaal, ook omdat we daar de infectiedruk hoog was in het verleden. We hadden gemikt om in een paar weken tijd een derde kunnen testen. Toen zijn we begonnen en kwamen we uit op 10 procent."

Ook het succes van het onderzoek in Lansingerland is mede te danken aan Charlois. Toen Lansingerland getest moest worden, zat er al veel voorbereiding in een grootschalig onderzoek in Charlois. Die kon worden gebruikt om snel van start te gaan in het noorden van de regio.

Enquête

De GGD en het Erasmus MC gaan verder met een uitgebreidere analyse van de cijfers. Die volgt later.

Er is tijdens het experiment in Charlois ook een gedragsonderzoek gedaan. 1135 mensen vulden na de coronatest een enquête in. De inzichten daaruit moeten helpen bij de landelijke aanpak van het virus. De resultaten worden straks gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid.