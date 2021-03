Hoogste gebouw van Nederland blijft in Rotterdam: Zalmhaventoren nu 25 cm groter dan Maastoren

De Zalmhaventoren is sinds een dag het hoogste gebouw van Nederland. De toren is nu 165 meter hoog, maar nog niet af. Uiteindelijk wordt de toren naast de Erasmusbrug 215 meter hoog. Wethouder Bas Kurvers is trots. "De Zalmhaventoren wordt het hoogste gebouw van de BeNeLux."

Het hoogterecord was in handen van de Maastoren, die schuin tegenover de Zalmhaventoren ligt. Maar die toren is nu 25 centimeter lager dan de nieuwe Zalmhaventoren.

Qua hoge gebouwen is Rotterdam sowieso goed vertegenwoordigd in Nederland. 'De hele top zes van hoogste gebouwen staat in Rotterdam", glundert Kurvers. "Op plaats zeven staat Amsterdam."

Betrokken raken

Rotterdam grijpt het moment aan om ook een app te lanceren. "Daarmee kun je in de toekomst op je telefoon zien hoe bouwprojecten eruit komt te zien", vertelt de wethouder. Kurvers hoop dat mensen meer betrokken raken bij bouwprojecten. "Het is belangrijk om mensen mee te nemen in een project. De techniek is er inmiddels klaar voor om via je telefoon te laten zien wat er gebouwd wordt."

De app, te vinden via Bouwen aan Rotterdam, is de eerste in Nederland die bouwprojecten via zogeheten augmented reality beschikbaar maakt.

Maar voor wie al in de startblokken staat om met de telefoon naar de Zalmhaventoren te gaan, is het nog even wachten. Door de huidige coronamaatregelen heeft de gemeente de benodigde QR-code weggehaald. Op een later moment komt die terug.