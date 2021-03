Feyenoord Basketbal speelt 'slechtste wedstrijd van het seizoen' maar plaatst zich wel voor Elite A

Gelukkig voor de Rotterdammers had het geen gevolgen voor de plaatsing voor de Elite A-competitie omdat andere resultaten gunstig uitvielen. Als gevolg sluiten ze dit eerste deel van de competitie op de zesde plek af en zijn ze daarmee al verzekerd van de play-offs. In een competitie van de zes beste teams van de Dutch Basketball League spelen ze nu tweemaal tegen ieder team voordat de play-offs met acht teams aanvangt.

Laksheid en onderschatting

Feyenoord had de hele wedstrijd moeite met de bezoekers uit Limburg die achtste staan en daarmee al veroordeeld waren tot de 'B-competitie'. Toch leek de ploeg van Van Helfteren in het vierde kwart aan het langste eind te trekken totdat zijn team defensief implodeerde. Ondanks dat Arunas Mikalauskas vlak voor het einde nog twee vrije worpen kreeg en Feyenoord ook nog de bal kreeg voor een laatste aanval wisten ze de achterstand van twee punten op dat moment slechts te reduceren tot één punt.

"Ik denk dat het onderschatting is. Dit weekend krijg je alle complimenten omdat je van Donar wint, maar vanavond speel je gewoon niet goed omdat we dachten dat we het wel even gingen doen", zo legt Arunas Mikalauskas, die met 21 punten topscorer was aan de kant van Feyenoord, uit.

Ook Toon van Helfteren denkt dat onderschatting deze avond de valkuil was. "Heel de week trainden we al niet zoals we moeten. Het is leuk dat we nu alsnog in de Elite A zitten maar dan moeten we niet spelen zoals vanavond. Anders gaan we er tien keer vanaf."

Beluister hierboven het gehele interview met Toon van Helfteren over de nipte nederlaag tegen BAL en de kwalificatie voor de Elite A-competitie.