Het weer van vandaag: (zware) buien en windstoten op komst

De vrijdag begint droog met af en toe zon, maar aan het eind van de ochtend en vanmiddag trekken buien van west naar oost over de regio met kans op hagel, onweer en (zware) windstoten.

Eind van de middag wordt het weer droog. Het wordt slechts 8 graden. De zuidwestenwind trekt aan tot vrij krachtig en aan zee tot hard, kracht 5 tot 7. Vanavond is het droog, vannacht zijn er perioden met regen. De temperatuur komt niet lager dan 6 graden. Er staat een (vrij) krachtige en aan zee harde tot stormachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 8.

Morgen begint de dag eerst met flinke buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten tussen 80 en 100 km/u. Daarna is het wisselend bewolkt met een enkele bui. De westen- tot zuidwestenwind waait krachtig en aan zee hard, windkracht 6 of 7. De maximumtemperatuur komt uit op 9 graden.

Wisselvallig en koud

Het is de komende dagen licht wisselvallig en vrij koud voor de tijd van het jaar. De kans op een overgang naar warm lenteweer bedraagt slechts minder dan 10%. Later volgende week krijgen we een aantal koude nachten met lichte vorst.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 10,4 graden en de minimumtemperatuur 3,0 graden. Er valt gemiddeld 14,3 mm neerslag.