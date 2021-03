Rijnmond Kiest: Joost Eerdmans (JA21) wil 'Rutte naar rechts trekken'

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Weet jij al wat je stemt? In de aanloop spreekt Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wie zijn ze? En wat zijn hun plannen voor onze regio? Deze keer is de lijsttrekker van JA21 en partijleider van Leefbaar Rotterdam Joost Eerdmans aan de beurt. In de peilingen staat JA21 op twee à drie zetels.

"Wij zijn de enige partij die Rutte naar rechts kan trekken", stelt Eerdmans. "De anderen op de rechterflank, daar doet hij geen zaken mee. De PVV en Forum voor Democratie staan buiten spel voor kabinetsdeelname. Als je als kiezer een realistisch-rechtse partij zoekt, met normale mensen die no nonsense-beleid willen voeren, dan moet je naar JA21."

Een paar maanden geleden bestond de partij van Eerdmans nog niet eens. JA21 werd pas op 18 december opgericht en is het resultaat van een interne veldslag binnen Forum voor Democratie. Lont in het kruitvat waren een aantal homofobe en antisemitische uitlatingen van jongeren binnen de partij. Thierry Baudet wilde daar volgens Eerdmans, die nummer vier op de FvD-lijst stond, onvoldoende afstand van nemen.

Eerdmans vertrok bij Forum. Zijn Amsterdamse collega Annabel Nanninga deed hetzelfde. De initialen van hun voornaam regen de twee aaneen tot de titel voor hun nieuwe partij. Daarachter kwam 21, het jaar waarin 'het' allemaal moet gebeuren.

Pim Fortuyn

"Je hoeft niet meteen, zoals Pim Fortuyn deed, met 26 zetels de Kamer binnen te komen", zegt Eerdmans over de kansen van JA21. "Maar ik denk dat wij wel tussen de drie en de zes zetels kunnen landen. En daarmee ook invloedrijk kunnen worden. Kijk naar de ChristenUnie. Die hebben vijf zetels in de Kamer en zitten met twee ministers in het kabinet. Op die manier is er echt verandering mogelijk."

Op het eerste gezicht lijken er veel overeenkomsten tussen de verkiezingsprogramma's van Forum en JA21. Bijvoorbeeld als het gaat om asielzaken of de aanpak van de klimaatcrisis. Maar er zijn zeker ook verschillen, benadrukt Eerdmans. "Forum wil bijvoorbeeld direct uit de Europese Unie stappen. Wij zeggen: dat zou een slotsom kunnen zijn, in de loop der jaren. Als je er nu nog even in blijft, kun je veel harder op tafel slaan in Brussel en in elk geval de transfer-unie beëindigen, waarbij er zoveel geld naar Zuid-Europa gaat. Hetzelfde geldt voor het bewaken van de grenzen. Je moet ervoor zorgen dat niet alle gelukszoekers onze kant uitkomen."

Terug naar land van herkomst

Nederland zou veel harder moeten optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, vindt Eerdmans. Voor hen is maar één optie: terug naar het land van herkomst. Maar wat nou als een land als Marokko weigert om deze mensen weer op te nemen? Eerdmans: "Dan moet je de banden met zo'n land desnoods maar eens verbreken. Of de landingsrechten van Marokko inperken, zorgen dat ze hier geen vliegtuigen meer aan de grond kunnen zetten. Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) is gewoon veel te soft. Die wordt gewoon weggekeken door de Marokkaanse koning."

Volgens de Orde van Advocaten, die de verkiezingsprogramma's van alle partijen onlangs doorlichtte, is wat JA21 met het asielbeleid wil juridisch helemaal niet mogelijk. "Je kunt zeggen dat het onrechtsstatelijk is" reageert Eerdmans. "Maar als je er niks aan wilt veranderen, komen er elk jaar 100 duizend nieuwe migranten bij. Daar hebben we geen woningen voor. En laat staan hoe ze integreren. Dat gaat steeds slechter. We moeten de stop erop zetten."

Ook over energie is hij klip en klaar. Niet windmolens en zonnepanelen, maar kerncentrales zijn de belofte voor de toekomst. "Nederland zit straks vast aan een soort wurgcontract om de klimaatcrisis op te lossen. Met 70 duizend voetbalvelden aan zonneweides en 3 duizend mega-windturbines. Wie wil die nou in zijn achtertuin? Ik in elk geval niet."

Beluister hieronder het hele gesprek met Joost Eerdmans.