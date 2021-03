Nog altijd lege stoelen en zalen: theaters in de regio komen met unieke voorstelling na een jaar coronavirus

De voorstelling wordt in zo'n dertig landen tegelijk gespeeld. In Nederland gaat het om veertig theaters, met uit onze regio onder meer het BREStheater in Brielle, Kunstmin in Dordrecht, de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, Theater aan de Schie in Schiedam, Theater Rotterdam en het Isala Theater in Capelle aan den IJssel.

"Bijzonder om met ons theater mee te doen aan zo'n groot project en eindelijk weer eens iets te kunnen spelen", vertelt Jobien Rentmeester van het Isala. "Vanuit Berlijn is het initiatief genomen om dit stuk tegelijk te spelen. Door het tijdsverschil wordt het eigenlijk 24 uur lang over de hele wereld gespeeld."

"Het is een heel mooi initiatief met een stuk dat al tien jaar geleden is geschreven door Nassim Soleimanpour. Hij schreef het stuk met de gedachte dat acteurs het moeten spelen zonder de inhoud te kennen, zodat de acteurs even verrast zijn als het publiek. Daarom mag een acteur Wit Konijn Rood Konijn nooit meer spelen, zodra hij of zij het één keer gespeeld heeft."

John Buijsman

In het Isala Theater wordt het stuk zaterdagavond gespeeld door de Rotterdamse acteur John Buijsman. "Een graag geziene acteur, ook in ons theater", vertelt Rentmeester. "We zijn blij dat hij het voor ons wil doen. Hij heeft zelf dus geen letter mogen lezen en heeft 48 uur van tevoren een A4'tje met een paar instructies gekregen. Op de dag zelf krijgt hij om 20:00 uur een dichte envelop, na openscheuren moet hij meteen gaan spelen."

Uiteraard is de voorstelling van Buijsman nog geen optreden met publiek. Alle theaters die Wit Konijn Rood Konijn zaterdagavond laten spelen doen dat via een livestream. En daar moet je op tijd bij zijn, want als je niet om 20:00 uur bent ingetuned is het pech gehad. De voorstelling is later namelijk niet terug te kijken. "Dat laat het mooie van theater zien: je ziet iets live en zodra het gespeeld is heb je het gemist als je er niet bij was."

Steun

Het Isala Theater in Capelle kijkt enorm uit naar het moment dat het echt bezoekers kan verwelkomen. "Het is uiteraard voor iedereen een grote klap, zo'n crisis. Sommige bedrijven kunnen met hun producten nog doordraaien. Maar bij ons is het live bij elkaar zitten sinds half maart vorig jaar niet meer aan de orde. De stukken die we sindsdien hebben mogen doen zijn op één hand te tellen."

"Het is een grote klap geweest. Gelukkig hebben we wel goede overheidssteun en mentale steun van de gemeente en bezoekers gehad. Die laten ons niet laten vallen. We kijken er enorm naar uit weer wat bezoekers in het theater te mogen ontvangen. Weer een beetje leven in de tent", besluit Jobien Rentmeester.