Dat is vroeg! Eerste manke mereltje al binnen gebracht bij Vogelklas

Verbaasde gezichten deze week bij de Vogelklas Karel Schot in Rotterdam, waar een jonge manke merel voor herstel werd afgeleverd. "En dat terwijl merels normaal gesproken pas in april een nest bouwen", vertelt voorzitter André De Baerdemaker van Karel Schot.

De jonge vogel raakte volgens de opvang met zijn pootje verstrikt in een elastiek van een tuinset, toen hij rondliep in Rotterdam-Nesselande. Bewoners kwamen in actie toen ze de merel vervolgens mank zagen lopen. De dierenambulance bracht het vogeltje vervolgens naar de Vogelklas.

De Baerdemaker noemt het zachte winterweer eind januari als mogelijke oorzaak van dit "uitzonderlijk vroege broedgeval".