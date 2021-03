De status van multisportvereniging Feyenoord na drie jaar: 'Waren liever verder geweest'

In mei 2018 werd de multisportvereniging Feyenoord een feit. Vanaf dat moment kwam Rotterdam Basketbal samen met drie andere verenigingen bij de zogeheten Feyenoord-familie. Al drie jaar spelen de basketballers van Feyenoord Basketball met het logo van de stadionclub op de borst en voorlopig lijkt aan die samenwerking geen einde te komen. Maar dat er dingen beter kunnen, lijkt iedereen het over eens. "We waren denk ik allemaal liever verder geweest op dit moment."

"Ik denk zeker dat wij de komende jaren nog in de Feyenoord-kleuren spelen", zo stelt Armand Salomon, technisch directeur van Feyenoord Basketball met een glimlach op zijn gezicht. Ondanks dat het al enige tijd stil is rond de samenwerking en de plannen rondom Feyenoord City - waar dit project aan gekoppeld was - niet florissant eruit zien, lijkt zodoende geen einde te komen aan de samenwerking tussen Feyenoord en de verschillende sportclubs die sinds 2018 bij de familie horen.

"Maar natuurlijk zijn we er nog lang niet", voegt Ton Strooband toe, manager maatschappelijke zaken vanuit Feyenoord en medeverantwoordelijk voor het project. "Het was een moeizaam proces waarbij de verwachtingen misschien niet meteen overeenstemden maar stapje voor stapje wilden we de clubs echt het gevoel geven dat zij onderdeel zijn van onze familie."

Identiteit en uitstraling

Juist op dat vlak lijkt er nog ruimte voor verbetering, zo stelt ook Salomon. Hoewel de basketballers, handballers, zaalvoetballers en hockeyers een make-over kregen en met het Feyenoord-logo op de borst mogen spelen, is het volgens Salomon nog geen echte eenheid. "Ik denk dat het mooi zou zijn als bijvoorbeeld onze basketballers eens in het Feyenoord Magazine aandacht krijgen, of dat we via social media echt dezelfde 'tone of voice' uitslaan. Dan straal je echt eenheid uit en laat je al die fans van Feyenoord weten dat er ook buiten het voetbal veel gebeurt wat met Feyenoord heeft te maken."

Ook Strooband erkent dat vooral op dit vlak waarschijnlijk nog veel vooruitgang kan worden geboekt. "We moeten er uiteindelijk naar toewerken dat we echt een model creeren waarin we één grote familie en organisatie zijn. Maar dat tuig je niet zomaar even op", vervolgt Strooband, die aangeeft dat er op de achtergrond gesprekken bezig zijn om daarom door te pakken. "We willen niet op een dood spoor terechtkomen wat anders een beetje dreigt te gebeuren. Samen met partners als Rotterdam Topsport en Sportbedrijf Rotterdam willen we dit echt van de grond gaan krijgen."

Feyenoord City

De vraag is natuurlijk wel in hoeverre het lot van dit project - dat in Zuid-Europa gemeengoed is - is verbonden aan de ontwikkeling van Feyenoord City. De multisportvereniging was namelijk onder andere in het leven geroepen om binnen deze gebiedsontwikkeling een prominente rol in te nemen, waarbij alle sportgebruikers dus zouden spelen onder de vlag van Feyenoord. "Wij hebben echter als club gezegd dat het ook los van een nieuw stadion voortgezet moet worden", verklaart Strooband. "Mocht dat onverhoopt niet van de grond komen, zijn we voornemens om hiermee gewoon door te gaan."

"Het is natuurlijk wel een samengestelde familie, dus dat heeft ook gewoon even tijd nodig", besluit Salomon. "Maar het is denk ik vooral goed om te kijken of meer dingen samen gedaan kunnen worden. Want we waren denk ik allemaal liever verder geweest op dit moment, maar heb er alle hoop in dat we de komende jaren toch een goed vervolg kunnen geven aan deze eerste fase."