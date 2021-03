Aad de Mos over speelwijze Feyenoord: 'Als ze kunnen counteren zijn ze levensgevaarlijk tegen PSV'

Aad de Mos denkt dat PSV zondag de favoriet is, maar acht Feyenoord zeker niet kansloos. "Feyenoord vindt het fijn dat PSV volop druk geeft met 40 meter ruimte in de rug. Kan Feyenoord counteren, net als thuis", zegt de voormalig toptrainer. "Dan zijn ze levensgevaarlijk."

De Mos groeide op met Dick Advocaat. Zij speelden ook samen bij ADO Den Haag. Maar waar Advocaat blijft doorgaan als trainer, heeft De Mos 'de vrijheid omarmt.' Al staat hij nog wekelijks op het veld.

"Bij de Onder 6 als trainer van m'n kleinzoon", legt De Mos uit. "En geloof mij, het is makkelijker om Feyenoord, Ajax of PSV 1 te trainen dan die jonge gasten. Opa Aad verzint allerlei oefeningen, maar ik kijk ook vormen af van jeugdtrainers die daarvoor zijn opgeleid.

Ander PSV

Eerder dit seizoen won Feyenoord in De Kuip met 3-1 van PSV. De Mos verwacht een ander PSV. "Die eerdere nederlaag in Rotterdam leeft wel bij PSV. Maar ze zijn nu in een betere fase. Nick Viergever staat als stopper achterin en Boscagli is naar het middenveld gegaan. Gakpo en Madueke zijn terug. Ik voel dat ze echt door willen pakken en Feyenoord op elf punten willen brengen."

Volgens Geert den Ouden is Feyenoord onberekenbaar. "Het hele seizoen zien we al bij Feyenoord dat ze echt goed kunnen voetballen. Maar het kan zondag ook zomaar 4-0 voor PSV worden. Feyenoord kan echt wel wat, maar het is bijna niet te analyseren. Kijk naar AZ. Het was fris en energiek in de eerste helft, maar ze verliezen wel."

"Als Feyenoord vanuit de tegenstander kan spelen, zijn ze levensgevaarlijk", reageert De Mos. "En daar is Dick een meester in. Hij weet hoe je Götze en Malen moet bespelen. Ook in de eerste wedstrijd won Feyenoord in de eerste tien minuten alle duels. "

Senesi heeft niet de hersens van Blind

Het grootste probleem van Feyenoord is volgens De Mos dat zij niet het spel kunnen maken. De Mos: "En tactisch zijn de spelers individueel matig. Ze hebben niet de hersens die Tadic en Blind wel hebben. Senesi heeft niet het gevoel om zoals Blind op het juiste moment door te dekken."

"De niet-kenners zien Senesi een mooie goal maken tegen Den Haag, maar hij leest het spel te weinig. Misschien dat hij in een driemansverdediging bij Inter wel uit de voeten kan. Die twee wedstrijden tegen Heerenveen waren schrijnend. Bij Ajax dekken Alvarez en Martinez tegen Heerenveen precies op het juiste moment door op Siem de Jong. Feyenoord kan dat niet. Ik kan mij niet voorstellen dat Advocaat de spelers niet de handvatten reikt, maar om het uit te voeren is vers twee."

Toornstra altijd spelen

Positiever is De Mos over Jens Toornstra. "Toornstra zou bij mij altijd als eerste spelen. Als hij slecht speelt, is het nog een zes. Hij moet altijd vechten om terug te komen."

In Eindhoven zal waarschijnlijk Nick Marsman weer onder de lat staan. Justin Bijlow heeft de hele week volop meegetraind, maar lijkt niet het vertrouwen te krijgen van Advocaat. "Terecht", vindt Den Ouden. "Laat hem eerst eens vijf weken lang trainen zonder blessures. Van steeds wisselen worden hij en Marsman niet beter."

De Mos: "Die zeperd die Marsman maakte tegen Heerenveen heeft Advocaat doen besluiten om Bijlow weer op te stellen. Maar Bijlow keepte tegen AZ zwak. Hij was nog niet klaar. Dat hakt er wel in bij zo'n jongen. Laat hem eerst maar lekker aan de bak gaan op de training. Advocaat moet doorgaan met Marsman."

Sparta zonder zelfvertrouwen

Na de overwinning van Sparta op VVV hoeft de Kasteelclub zich geen zorgen te maken over degradatie. "Daarvoor ook niet", meent Den Ouden, die begrip heeft voor het matige veldspel. "Harroui is eigenlijk de enige speler die een man voorbij kan spelen en kansen creëert. Voor de rest zijn het met name harde werkers. En dat het nu anders verloopt dan voor de winterstop is omdat er te weinig zelfvertrouwen is. Spelers stijgen niet meer boven zichzelf uit."

De Mos ziet veel van Sparta. Hij zet met name de tv aan voor twee Haagse vrienden. "Voor Beugelsdijk en Meijers. Kijken of ze meedoen. Beugelsdijk is dit seizoen rustig en doet geen domme dingen. Hij wil niet altijd meer het duel van die nummer 9 winnen. Hij komt nu ook gewoon voor die spits in plaats van dat hij hem wil opvreten."

