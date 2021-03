FC Rijnmond blikt met Aad de Mos vooruit op PSV-Feyenoord en Sparta-RKC

Aad de Mos is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond

In een nieuwe aflevering van FC Rijnmond is oud-voetbaltrainer Aad de Mos te gast. Met De Mos blikt presentator Bart Nolles vooruit op de topwedstrijd van zondag, als Feyenoord het in Eindhoven opneemt tegen PSV.